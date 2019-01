Singende Puppen, Livemusik und Theater

Obertsrot - Der Verein Kultur im Kirchl hat das Programm für das erste Halbjahr im "Festspielhäusel" in Oberstrot vorgestellt. Das Kulturjahr startet am kommenden Samstag, 5. Januar: Songschreiber Simon Merkel aus Langenbrand kommt mit Aljosha Konter und Philipp Marx nach Obertsrot, wo sie "gefühlvoll-sanften Gute-Laune-Pop" spielen werden. Weiter geht es am Samstag, 19. Januar, wenn Mike West zu seiner Fangemeinde im Murgtal zurückkehrt. Angekündigt wird ein Abend voller Emotionen, gepaart mit Wortwitz und Humor.

Zum ersten Mal im Kirchl ist



am Samstag, 2. Februar, Nico G. Nach dem Erfolg seines ersten Soloalbums hat der Gitarrist seine zweite EP veröffentlicht - "The Road Book". Bevor es in "Rückkorbhausen" wieder närrisch wird (Narrenbaumstellen am 28. Februar mit anschließender Party im Kirchl), treten am Samstag, 16. Februar, noch The Remem Berries auf. "Das Trio mit vier Fäusten" spielt Rock- und Popsongs der vergangenen 40 Jahre mit Schwerpunkt auf den 90ern. Das Geschwister-Duo "GramMoQuai" eröffnet den kulturellen Reigen im März. Die beiden wagen sich laut Ankündigung in neue musikalische Gefilde - mit einer ungewöhnlichen Instrumentalisierung aus Gitarre, (Wald-) Horn und Gesang. Sie sind am Samstag, 9. März, im Kirchl zu hören. Eine Woche später (Samstag, 16. März) ist das Improvisationstheater Erdbeerpfeffer wieder zu Gast in Obertsrot. Mit Sebastian Dracu kommt am Samstag, 6. April, ein Träger des Deutschen Rock- und Pop-Preises und ausgezeichneter Gitarrist nach Obertsrot, wo er sein virtuoses Spiel präsentieren wird. Lokalkolorit steht am 27. April auf der Bühne: Die Gruppe Broken Heart (Mario Götz, Marc O. Dopf, Ludwig Weber, Roland Hasenohr und Gunther Arntz) nähert sich der Musik von Willy DeVille.

Bleibenden Eindruck hat bei ihrem Debüt im Kirchl Murzarellas Music-Puppet-Show hinterlassen. Die aus dem Ruhrgebiet stammende und mittlerweile in Baden-Baden lebende Sopranistin und Bauchrednerin Sabine Murza besitzt eine wandlungsfähige Stimme - und die braucht sie auch, um sich und ihren drei Puppenfiguren in der Show eine jeweils ganz eigene Persönlichkeit zu verleihen. Sie kommt am Samstag, 11. Mai, erneut ins Kirchl.

Zwei Wochen später steht wieder Rock und Pop auf dem Programm, wenn Alex Wernet mit seiner Road to Salvation nach Obertsrot kommt. Zu hören ist sein erstes Album am Samstag, 25. Mai.

"Geschichtle und Gedichdle" präsentiert am Samstag, 8. Juni, Mundartdichterin Sybille Gogeißl aus Kuppenheim im Kirchl. Sie ist Preisträgerin des vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeschriebenen Mundartpreises "De Gnitze Griffl".

Das Programm im ersten Halbjahr beschließt das Leonard-Cohen-Project, das schon mehrmals in Obertsrot zu Gast war. Die Musiker Thomas Scholz (Gitarre), Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang) konzentrieren sich vor allem auf die frühen Lieder des Poeten, die noch maßgeblich von seiner markanten Stimme und Gitarrenbegleitung geprägt sind.

Den Spielplan und weitere Infos findet man im Internet.

www.kultur-im-kirchl.de