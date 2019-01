Siebte

Gernsbach (red) - Die nächste öffentliche Führung auf dem Kunstweg am Reichenbach findet am Sonntag, 6. Januar, um 11.30 Uhr statt. Nach den sechs neuen Skulpturen, die im Juli 2018 präsentiert wurden (wir berichteten), steht seit ein paar Wochen eine siebte neue Arbeit am Kunstweg: La Table des Österreichischen Bildhauers Markus F. Strieder, der an der Kunstakademie in Stuttgart studiert hat und in Frankreich lebt. "La Table pour Picknick" steht - dank der Unterstützung des Bauhofs der Stadt Gernsbach - am Beginn des Weges und lädt zu gemeinsamen Gesprächen über Kunst und Natur ein, heißt es in einer Mitteilung des Kunstwegvereins. Die Führung mit Erläuterungen zu den rund 40 Kunstwerken übernimmt die Kuratorin und Vorsitzende Rita Burster. Die Tour dauert rund zwei Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Treffen ist an der Infotafel auf dem Parkplatz im Reichenbachtal (hinter dem Gewerbegebiet).