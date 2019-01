Bedarf im Seminarbereich steigt

Hauptgeschäftsführer Stephan Meißner bestätigt BT-Informationen, wonach das Papierzentrum beabsichtigt, neben den drei sogenannten Meisterhäusern an der Loffenauer Straße ein weiteres Gebäude zu errichten, das für den Seminarbereich genutzt werden soll. Dort "haben wir einfach mehr Bedarf", erklärt Meißner, verweist aber darauf, dass das Projekt noch in der Planungsphase sei. Es werde im Moment vorangetrieben und müsse noch seitens der Stadt genehmigt werden. Diesbezüglich macht sich Meißner aber keine Sorgen: "Die Stadt ist sehr kooperativ."

Geplant ist, das im Besitz des Papierzentrums befindliche Grundstück Loffenauer Straße 37 (oberhalb des "Sonnenhofs") in die Gestaltung der bereits vorhandenen Gebäude nebenan (Meisterhäuser) mit einzubeziehen. Zurzeit befindet sich auf dem Gelände noch ein baufälliges Mietshaus. Der Bewohner ziehe aber demnächst aus und mache somit den Weg frei für den geplanten Abriss des Anwesens. Auch dafür benötige man aber erst noch die Genehmigung, sagt Meißner.

Die Papierindustrie ist mittelstandsgeprägt, was die Größe der Betriebe anbelangt, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Papierzentrums. Von daher sei man natürlich von der tiefgreifenden wirtschaftlichen Veränderung durch den demografischen Wandel betroffen. In Zeiten, in denen die Babyboomer-Generation allmählich in Rente geht, falle es auch der Industrie schwer, neue Fachkräfte zu gewinnen. "Deshalb müssen wir in die Weiterbildung der vorhandenen Mitarbeiter investieren - sie sind unsere wertvolle Ressource", so Meißner. Man habe zuletzt eine steigende Tendenz verzeichnet, was die Quoten der Auszubildenden gemessen an der Anzahl der Beschäftigten in der Papierindustrie anbelangt.

2017/18 gab es schon mit 4,78 Prozent (Meißner: "eine relativ hohe Quote") einen neuen Rekord, der 2018/19 mit 4,85 Prozent sogar noch gesteigert werden konnte. Die Papierindustrie glaube an ihre Zukunft und verstärke die Aus- und Weiterbildung. Der geplante Neubau sei auf dieses Ziel ausgerichtet.