Nationalpark-Zug fährt am 20. Juli erstmals durchs Tal

Entsprechende BT-Informationen bestätigt Thomas Hudeczek. Er ist in der Forbacher Verwaltung für den Bereich Tourismus zuständig und spricht von einem "Versuchsballon, den wir da steigen lassen". Der Nationalpark-Express soll nach Möglichkeit an die Erfolge des 3-Löwen-Takts anknüpfen. Der Radexpress "Murgtäler" gilt als Leuchtturmprojekt im Land Baden-Württemberg. Er bringt Ausflügler an allen Sonn- und Feiertagen vom 1. Mai bis Ende Oktober sowie an zusätzlichen Aktionstagen von Ludwigshafen über Mannheim, Bruchsal, Karlsruhe und Rastatt mit Zustiegsmöglichkeiten in Kuppenheim, Gaggenau, Gernsbach, Weisenbach, Forbach-Gausbach nach Baiersbronn und Freudenstadt (Stadtbahnhof). Die Fahrradmitnahme ist kostenlos.

Mit bis zu 5 000 Fahrgästen im Jahr weist der "Murgtäler" die beste Belegung aller acht Radzüge innerhalb Baden-Württembergs auf. Das sagt mit Markus Kempf der zuständige Koordinator für das Projekt bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW). Diese hat nun auch den Termin 20. Juli 2019 für den ersten Nationalpark-Express bestätigt.

An diesem Tag sollen nach aktueller Planung drei Touren angeboten werden: Eine Fahrradtour (für circa 20 Teilnehmer) von Baiersbronn über Tonbachtal und Huzenbacher See nach Schönmünzach sowie zwei Wandertouren ab Hundsbach, einmal in Richtung Schwarzenbach und einmal in Richtung Herrenwies. Bei den Wanderungen werden die Teilnehmer (circa 15 pro Tour) vom Bahnhof Forbach mit einem von der Gemeinde organisierten Bus nach Hundsbach gebracht, kündigt Thomas Hudeczek an. Die Fahrradtour kann direkt vom Bahnhof Baiersbronn starten und könnte von der Baiersbronn-Touristik oder vom Arbeitskreis Tourismus-Freizeit Gaggenau begleitet beziehungsweise geführt werden.

Nationalpark-Ranger übernehmen dann die Führung der Touren mit entsprechenden Erläuterungen im Nationalparkgebiet. Im Frühjahr werde es einen weiteren Abstimmungstermin geben, bei dem die genaue Planung festgelegt werden soll, erläutert Hudeczek das weitere Vorgehen. Im neuen Radexpress-Flyer für das Jahr 2019 sollte der Nationalpark-Express bereits beworben werden, hinzu kommt noch ein Hand-Flyer mit den genauen Informationen. Mit dem neuen Nationalpark-Express haben die Tourismus-Akteure im Murgtal ein weiteres Marketing-Instrument, mit dem sie vom 12. bis 20. Januar auf der Urlaubs- und Tourismusmesse CMT in Stuttgart um Gäste werben können. Der Tourismus-Zweckverband im Tal der Murg präsentiert sich dort am Gemeinschaftsstand mit der Nationalparkregion.