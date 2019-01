Dynamik, Kreativität und Tatendrang

Schmeiser sieht die Stadtteile auf dem richtigen Weg: "Überall war Dynamik, Kreativität und Tatendrang zu spüren." Die Eröffnung des Freibads, das nach der Renovierung zukunftsfähig gemacht wurde, und das 125-Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Obertsrot waren für ihn die wichtigsten Ereignisse 2018. Die Feuerwehr habe bewiesen, dass sie nicht nur in Notsituationen bereit ist zu helfen, sondern dass sie auch Feste feiern könne. Erfreulich ist laut Schmeiser, dass in den Wehren von Obertsrot und Hilpertsau noch engagierte Feuerwehrleute ihren ehrenamtlichen Dienst verrichten und gut zusammenarbeiten.

Als Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins habe ihn besonders die Landschaftspflege beschäftigt. Dabei geht es um den Erhalt des Landschaftsbilds und des Erholungswerts der hiesigen Landschaft. Er erwähnte die Entbuschung, die von Engagierten der örtlichen Vereine und der Freiwilligen Feuerwehr im Ätzenbachtal durchgeführt wurde. Wichtig sei auch der Erhalt der Streuobstwiesen. Dabei sei die Naturparkschule Hilpertsau in vorbildlicher Weise tätig. Die Schüler haben zusammen mit den Lehrkräften Äpfel gesammelt und zu Saft verarbeitet.

Schmeiser bedankte sich bei Timo und Michael Görtler, bei der Familie Haitz und bei der früheren Schulleiterin Brigitte Seiser für ihr Engagement in der Landschaftspflege.

Ebenso bedankte er sich bei Hubert Götz, der in seinen Führungen am Tag des offenen Denkmals viel Wissenswertes über Obertsrot vermittele.

Auch die Arbeit, die der Motorrad-Club beim Erhalt der alten Sägemühle leiste, und das Sauberhalten ihrer Bauwagen, das von den Jugendlichen in beiden Ortsteilen praktiziert werde, sieht Schmeiser positiv.

Ein weiteres Thema seiner Ansprache war das Betreuungsangebot für die Kleinsten. Die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen habe bereits in der zurückliegenden Zeit dazu geführt, dass die Kindertagesstätte Rockertstrolche in Hilpertsau erweitert wurde. Der Umbau der Dachgeschosswohnung konnte im Sommer 2018 abgeschlossen werden. Es wurden rund 250 000 Euro investiert.

Das Krippenhaus Pusteblume in Obertsrot sei komplett belegt, und die Warteliste reiche bis ins Jahr 2020. Eine Erweiterung sei zwingend notwendig. Favorisiert wird die Lösung, in der Otto-Hahn-Straße in Gernsbach vorübergehend eine Außengruppe der Krippe einzurichten. Gute Nerven waren durch die Sanierung der B 462 gefragt. Nach einem Jahr Verspätung fehle jetzt nur noch die Fahrbahnmarkierung. In diesem Jahr wird der Bürger wieder zu den Urnen gerufen. Es finden Kommunal- und Europawahlen statt. Der Ortsvorsteher fragte sich, ob die Reduzierung der Gemeinderatssitze eine Zeitenwende einläutet. Er wolle sich auch weiterhin, falls er gewählt wird, als Ortsvorsteher zur Verfügung stellen.

Angegangene Projekte müssen in nächster Zeit noch umgesetzt werden; es sind dies: das Baugebiet Eben II, die Projektentwicklung auf dem AVG-Gelände in Obertsrot, Hochwasserschutz an der K 3700, Sanierung von Ortsstraßen, eine Ausweichmöglichkeit auf der Zufahrt zum Friedhof Obertsrot und die Verbesserung des Radwegs Tour de Murg. Auch 2019 seien daher Ideen und Kreativität gefragt.