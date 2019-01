'Wir sind alle über uns hinausgewachsen'

Baden-Baden

Wintereinbruch: Straßen gesperrt Baden-Baden (red) - Nach dem heftigen Wintereinbruch sind weiterhin einige Straßen im Höhengebiet gesperrt. Auf der B500 krachte am Montagmorgen zwischen Unterstmatt und Mummelsee ein Lkw in einen umgestürzten Baum. Die Straße ist bei Sand teilweise gesperrt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Nach dem heftigen Wintereinbruch sind weiterhin einige Straßen im Höhengebiet gesperrt. Auf der B500 krachte am Montagmorgen zwischen Unterstmatt und Mummelsee ein Lkw in einen umgestürzten Baum. Die Straße ist bei Sand teilweise gesperrt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bregenz

Lawinenopfer aus dem Land Bregenz (red) - Bei einem Lawinenabgang ist am Sonntag im österreichischen Vorarlberg ein 32-jähriger Mann aus der Nähe von Heilbronn ums Leben gekommen. Zuvor war bereits ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Dachau bei einem Lawinenunglück in Österreich getötet worden (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Bei einem Lawinenabgang ist am Sonntag im österreichischen Vorarlberg ein 32-jähriger Mann aus der Nähe von Heilbronn ums Leben gekommen. Zuvor war bereits ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Dachau bei einem Lawinenunglück in Österreich getötet worden (Foto: dpa). » - Mehr

Bühl

Neujahrsempfang in Weitenung Bühl (rdr) - Zum Neujahrsempfang hatten die Ortsverwaltung Weitenung und die katholische Pfarrgemeinde Heilig Blut in die Rheintalhalle geladen. Zahlreich war man dieser Einladung gefolgt, um die Neujahrswünsche von Ortsvorstehers Daniel Fritz entgegenzunehmen (Foto: rdr). » Weitersagen (rdr) - Zum Neujahrsempfang hatten die Ortsverwaltung Weitenung und die katholische Pfarrgemeinde Heilig Blut in die Rheintalhalle geladen. Zahlreich war man dieser Einladung gefolgt, um die Neujahrswünsche von Ortsvorstehers Daniel Fritz entgegenzunehmen (Foto: rdr). » - Mehr