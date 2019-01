Zwei Ortsvorsteher räumen ihre Sessel

Einzig und allein berufliche Gründe sind für Franz Kowaschik (CDU) ausschlaggebend dafür, dass er den Ortsvorsteherposten im Fachwerkdorf Michelbach nach der Kommunalwahl, die im Mai stattfindet, räumen wird. "Die Arbeit hat mir viel Freude bereitet", berichtet der 62-Jährige. Doch der Förster, der bislang im Revier Michelbach tätig war, wird wohl im Zuge der Forstreform anderweitig eingesetzt werden. "Im Moment bin ich im Innendienst in Bad Rotenfels", sagt Kowaschik. Denkbar sei, dass er künftig zum Beispiel im Bereich Calw arbeiten muss. "Noch ist alles offen", betont er, meint aber, dass ein Ortsvorsteher tagsüber im Ort erreichbar sein sollte. Allerdings: Ganz von der Kommunalpolitik verabschieden will er sich nicht. Kowaschik plant eine erneute Kandidatur für den Ortschaftsrat.

"Schon lange entschieden" hat Artur Haitz (CDU), sich am 26. Mai nicht mehr zur Wahl zu stellen. Seit Gründung des Ortschaftsrats Sulzbach im Jahr 1980 gehört er diesem Gremium an und ist seit 2004 Ortsvorsteher - der Dritte in dem Stadtteil nach Otto Dürr und Anton Ibach. Auch zukünftig wird er in Sulzbach als Organist tätig sein und den Kirchenchor leiten. Das Dorfjubiläum im vergangenen war für ihn ein Höhepunkt seiner Amtszeit, ebenso wie der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Die Bewertungskommission kam einen Tag nach dem großen Fest in das Dorf. "Silber" war der Lohn für die Bemühungen, die Medaille hat ihren Platz im Rathaus, berichtet Haitz. Stolz ist der Ortsvorsteher auch darauf, dass das Schwimmbad im Ort erhalten werden konnte, auch dank des Schwimmbadvereins. Aus Altersgründen zieht sich der 72-Jährige Mitte des Jahres aus der Kommunalpolitik zurück.

"Die Arbeit macht mir schon Spaß", bekennt Rosalinde Balzer (CDU), Ortsvorsteherin von Oberweier. Allerdings sei in den vergangenen Jahren immer mehr Arbeit auf die Ortsvorsteher zugekommen, sie stünden mehr in der Verantwortung. Ob sie erneut für den Ortschaftsrat kandidieren wird, werde sie in den nächsten Wochen entscheiden. Auch, ob sie sich dann auch erneut um den Ortsvorsteherposten bewirbt. Seit 1999 steht sie an der Spitze des Gremiums. "Zu gegebenen Zeit" werde die 67-Jährige ihre Entscheidung bekannt geben. Denkbar sei auch, dass sie sich erneut um ein Mandat für das Gremium bewirbt, nicht aber für den Ortsvorsteher.

Michael Schiel (CDU), Ortsvorsteher von Selbach, würde gerne weitermachen, "sofern es die Gesundheit zulässt" - und er wieder gewählt wird. Seit 1999 ist er im Ortschaftsrat aktiv, im Jahr 2009 wurde er zum Ortsvorsteher bestellt. Das bislang größte Projekt seiner Amtszeit war die Erschließung des Neubaugebiets Brunnenrain, resümiert Schiel.

"Wenn die Bevölkerung mir bei der Kommunalwahl erneut das Vertrauen ausspricht und mich der Ortschaftsrat bestimmt, würde ich es gerne noch mal machen", betont Barbara Bender (CDU). Sie ist seit September 2014 Ortsvorsteherin von Hörden.

"Viel um die Ohren" hatte insbesondere in den vergangenen zwei Jahren Ferdinand Schröder (FWG), Ortsvorsteher von Freiolsheim. Dennoch mache ihm die Arbeit viel Spaß. Falls er wiedergewählt wird, würde er gerne als Ortsvorsteher weiter wirken. Große Ereignisse werfen im Bergdorf ihre Schatten voraus. In diesem Jahr begeht Freiolsheim sein 800-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass soll es jeden Monat eine Veranstaltung geben. Und die Feierlichkeiten gehen weiter. Der Ortsteil Mittelberg wird demnächst 850 Jahre alt. Aufgaben, die Schröder gerne gemeinsam mit der Bevölkerung anpacken würde.