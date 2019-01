'Wir sind alle über uns hinausgewachsen'

Webcam schon 100.000 Klicks Baden-Baden (red) - Die neue Baden-Baden-Webcam auf dem Dach des Theaters am Goetheplatz ist ein Renner: Innerhalb weniger Wochen hat sie laut Mitteilung der Stadt-Pressestelle bereits 100.000 Menschen in aller Welt erreicht. Sie bietet Livebilder und ist vertont (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Die neue Baden-Baden-Webcam auf dem Dach des Theaters am Goetheplatz ist ein Renner: Innerhalb weniger Wochen hat sie laut Mitteilung der Stadt-Pressestelle bereits 100.000 Menschen in aller Welt erreicht. Sie bietet Livebilder und ist vertont (Foto: Stadt). » - Mehr