"Hammermäßig!" Forbach/Lochau (ham) - Wird Marko Jurcevic der neue deutsche Superstar? Nicht auszuschließen, so wie die vierköpfige Jury gestern Abend bei der zweiten Sendung von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) nach der Darbietung des Langenbranders ins Schwärmen geriet. "Hammermäßig!", fasste Dieter Bohlen seine Lobeshymne auf den Straßenmusiker aus dem Murgtal zusammen. (ham) - Wird Marko Jurcevic der neue deutsche Superstar? Nicht auszuschließen, so wie die vierköpfige Jury gestern Abend bei der zweiten Sendung von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) nach der Darbietung des Langenbranders ins Schwärmen geriet. "Hammermäßig!", fasste Dieter Bohlen seine Lobeshymne auf den Straßenmusiker aus dem Murgtal zusammen. Der Pop-Titan konnte das Ende des Snow-Patrol-Klassikers "Chasing Cars" in Lochau am Bodensee kaum erwarten, um seine Begeisterung zum Ausdruck zu bringen in der 16. DSDS-Staffel, die am Samstag begonnen hatte: "Hier sind viele Kandidaten, die sich völlig falsch einschätzen. Du schätzt dich richtig ein. Das war grandios. Der Sound deiner Stimme ist mega. Du hast Gefühle, du lässt dir Zeit und du bist im Timing. Das ist alles perfekt. Und du bist ein super Typ", überschlug sich Bohlen vor Glück. Jurcevic hatte ihn für den Fall eines 2:2 in der Jury als Joker gewählt - doch zu einem Patt kam es gestern auf RTL beileibe nicht. Das Quartett war sich beim 4:0 selten so einig: "Du hast den Song gefühlt, du warst voll drin. Das ist das, was berührt. Das war wirklich sehr, sehr schön und man darf dich nur weiterlassen", stellte Ex-DSDS-Sieger Pietro Lombardi klar. Oana Nechiti jauchzte: "Ich hatte zwei-, dreimal Gänsehaut! Das waren Wellen von unten nach oben - und das ist ein tolles Zeichen. Mich hat es gepackt." Nur Ikone Xavier Naidoo hatte ernstlich zu mäkeln am Vortrag von "Chasing Cars" - aber das lag nicht an Jurcevic, sondern an Bohlen : "Also ich fand es scheiße, dass der Dieter dich so früh unterbrochen hat. Super, komm bitte wieder!"

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

"Großes Bambi" bei DSDS Forbach (ham) - "Oh, das ist aber ein großes Bambi!", ulkt Lästerzunge Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar", als Marko Jurcevic (Foto: pr) die Bühne betritt. Der 1,95 Meter große Straßenmusiker aus Forbach tritt am Dienstag in der 16. Staffel auf, die heute bei RTL beginnt. » Weitersagen (ham) - "Oh, das ist aber ein großes Bambi!", ulkt Lästerzunge Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar", als Marko Jurcevic (Foto: pr) die Bühne betritt. Der 1,95 Meter große Straßenmusiker aus Forbach tritt am Dienstag in der 16. Staffel auf, die heute bei RTL beginnt. » - Mehr Baden-Baden

Ist "der Stern" kurz vor dem Untergang? Baden-Baden (red) - Zurzeit läuft im RTL die zwölfte Staffel der Kultshow "Deutschland sucht den Superstar". Nachdem letztes Jahr große Kritik an der Jury ausgeübt wurde, wurde dieses Jahr sehr viel Aufwand betrieben, dass die Jury wieder attraktiver wird (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Zurzeit läuft im RTL die zwölfte Staffel der Kultshow "Deutschland sucht den Superstar". Nachdem letztes Jahr große Kritik an der Jury ausgeübt wurde, wurde dieses Jahr sehr viel Aufwand betrieben, dass die Jury wieder attraktiver wird (Foto: dpa). » - Mehr