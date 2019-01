Neuer Geschäftsführer bei Katz

Gernsbach

Patientensuche endet glücklich Gernsbach (red) - Mehrere Stunden hat die Polizei samt Hubschrauber am Mittwoch nach einem vermissten Patienten einer Reha-Einrichtung in Gernsbach gesucht. Durchgefroren und desorientiert, aber ansonsten wohlauf wurde er kurz nach Mitternacht gefunden (Symbolfoto: fk).

Baden-Baden

Rosenbilder mit Hintersinn Baden-Baden (red) - Gemalte Rosenkränze sind ein Lieblingsthema des "Künstlers in Baden-Baden": Gut 50 Bilder von Gerhard Neumaier sind bis 27. Januar 2019 im Alten Dampfbad ausgestellt. Der Badener verwickelt seine Rosenbilder mit Vergnügen in Widersprüche (Foto: Braxmaier).

Gernsbach

Luftschnapper und Simsedricker Gernsbach (ueb) - Den alten Traditionen ihrer Heimat in Scheuern ist Petra Rheinschmidt-Bender (rechts) heute noch sehr verbunden. Mit ihrem Büchlein "Luftschnapper, Simsedricker und ondere G′stalte" möchte sie den Dialekt und das Besondere "von damals" erhalten (Foto: Uebel).

Gernsbach

Samira Maier Schulsiegerin Gernsbach (red) - Im Rahmen des bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels wurde in der Realschule der Schulsieger ermittelt. Sechs Teilnehmer der sechsten Klassen traten in zwei Disziplinen gegeneinander an; Samira Maier hatte letztlich die Nase vorne (Foto: Schule).