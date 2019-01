Hunde verursachen folgenschweren Sturz

Karlsruhe

Karlsruhe ruft Kältebus ins Leben Karlsruhe (for) - Seit Montag ist der DRK-Kreisverband Karlsruhe erstmals mit einem Kältebus in der Fächerstadt unterwegs. Sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, rücken ehrenamtliche Helfer aus und versorgen Obdachlose mit warmen Decken und mit Tee (Foto: DRK KA).

Hügelsheim

Hügelsheimer tun Gutes Hügelsheim (sch) - Vier Hügelsheimer Mädchen beteiligen sich mit gleich vier Sozialaktionen an der "Doing good Challenge", die vom Bundesfamilienministerium und vom Verein Startsozial gefördert wird. Den Siegern winkt ein zweiwöchiger Jugendaustausch in den USA (Foto: sch).

Baden-Baden

Zwölf Monate auf 24 Seiten Baden-Baden (red) - War 2018 ein gutes Jahr? Die Antwort auf diese Frage hängt für viele Menschen von persönlichen Dingen ab. Unabhängig davon entwickelte sich das Nachrichtengeschehen in den vergangenen zwölf Monaten. In kompakter Form blicken wir am Freitag zurück (Foto: BT).