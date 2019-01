Auf der Suche nach der zündenden Idee

Bühl

Mehrere Hoheiten bei Empfang Bühl (jure) - Lag es an der Wette oder am anstehenden Kommunalwahlkampf? In jedem Fall waren beim Vimbucher Neujahrsempfang so viele Stadträte wie selten zuvor zu Besuch. Ihre Anwesenheit wurde zudem noch durch eine Königin und drei Könige gekrönt (Foto: jure).

Forbach

"Ganz großes Kino" beim SV Forbach Forbach (kv) - "Das war ganz großes Kino: Herbstmeister und keiner hatte euch auf der Rechnung!" Thorsten Kottler, Vorsitzender des SV Forbach, strahlte bei der Winterfeier mit Blick auf die erste Mannschaft. Zudem ehrte der Verein Mitglieder und führte ein Theaterstück auf (Foto: kv).

Bühl

Satirischer Jahresausblick Bühl (gero) - Das neue Jahr ist wieder reich an Überraschungen, wenn nicht gar an Sensationen. Sie spielen sich bei den OB- und Landratswahlen ab, aber auf dem Kirch- und Marktplatz, am Weitenunger Baggersee, in ehemaligen Höhenhotels oder im Baden-Airpark. (Foto: Seiler).