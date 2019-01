Gedankenspiele dank Viertklässler und Sternwarte









"Im neuen Buch geht es um die Erde als solche und um das Weltall", teilt der Autor mit. Zwei Gründe haben ihn dazu bewogen, sich diesem Thema zu widmen: zum einen erinnert er sich an seine "Stuttgarter Zeit". Für sechs Jahre hat es ihn in den 1950er-Jahren beruflich dorthin verschlagen, wo er sich in der Sternwarte Uhlandshöhe den Sternenhimmel hat erklären lassen. Ein faszinierendes Erlebnis, an das er bis heute denken muss.

Zum anderen beeindruckte ihn 2015 ein ehemaliger Viertklässler der Weisenbacher Grund- und Werkrealschule. Während Kriegs Tätigkeit als ehrenamtlicher Helfer bei der Ganztagesbetreuung sprach er mit den Kindern über Geschwindigkeiten. "Ein Bursche hat mich mit seiner Rechnung zur Geschwindigkeit, die die Erde im Weltall benötigt, um einmal die Sonne zu umrunden, so beeindruckt, da hat es mich fast vom Hocker gehauen. Das war ein auslösender Punkt, dass ich meine Gedankenspiele weitergemacht habe."

In 32 Geschichten findet der Leser im neuen Buch sowohl auf Lexika basierende Fakten, vor allem aber "meine eigenen Gedankenspiele. Ich will mit einfachen Gedanken den Menschen das kaum Verständliche näher bringen."

Mit "Das Universum" möchte der 83-Jährige die Menschen animieren, sich unter anderem Gedanken über den Umgang mit der Umwelt beziehungsweise "Mutter Erde" zu machen. Weiterhin plädiert er für eine angemessene Behandlung der Erde sowie dafür, dass man Ressourcen nicht verschwenden soll.

Das 117 Seiten starke Buch mit festem Einband ist im Verlag Roland Klöpfer erschienen. Der Ottersweierer hat sich auf die Herausgabe von Kleinauflagen spezialisiert. Derzeit stehen 50 Exemplare zur Verfügung, bei Bedarf könne aber problemlos nachproduziert werden, berichtet er. "Das Universum" ist für 22 Euro entweder bei Siegfried Krieg oder im Weisenbacher Rathaus erhältlich.