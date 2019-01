Auf der Suche nach der zündenden Idee

Rastatt

Staffellauf der Waldorfschüler Rastatt (red) - Auch Waldorfschüler in Mittelbaden beteiligen sich beim Jubiläumsstaffellauf der Waldorfsschulen durch Deutchland. Am Freitag 11. Januar, erhalten die Rastatter Schüler den Stab. Ab Montag wird dann klassenweise in Richtung Offenburg gelaufen (Symbolfoto: Fotolia).

Baden-Baden vor 50 Jahren Baden-Baden (hez) - Zum Auftakt der neuen Serie "Baden-Baden vor 50 Jahren" blickt das BT zurück auf die Geschehnisse im Januar 1969. Auch damals schon standen Verkehrsprobleme im Blickpunkt. Unter dem Marktplatz (Foto: Archiv) wurde eine neue Thermalwasser-Leitung verlegt.

"Zuhause" am Oberwald Rastatt (red) - Grün und Weiß sind die Farben des Fußballvereins Germania Rauental, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert und sich 1961 am Oberwald mit dem Sportplatz ein "Zuhause" schuf. Sechs Jahre später dann wurde das Vereinsheim realisiert (Foto: pr)

Mehrere Hoheiten bei Empfang Bühl (jure) - Lag es an der Wette oder am anstehenden Kommunalwahlkampf? In jedem Fall waren beim Vimbucher Neujahrsempfang so viele Stadträte wie selten zuvor zu Besuch. Ihre Anwesenheit wurde zudem noch durch eine Königin und drei Könige gekrönt (Foto: jure).