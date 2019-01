Immobilien unter der Lupe

Gernsbach

Villa Luise: Deal geplatzt Gernsbach (stj) - Der Winterschlaf, in dem sich die Villa Luise seit etlichen Jahren befindet, dauert an: Der Verkauf des denkmalgeschützten Anwesens an der Friedrichstraße in Scheuern ist geplatzt. Das sagte Bernd Frank, Geschäftsführer der Immobilienfirma Stenner & Frank , dem BT (Foto: stj).

Baden-Baden

Zwei neue Villenresidenzen Baden-Baden (hez) - Der Neubau von zwei Villen steht in einer begehrten Wohngegend der Kurstadt bevor. Die Augusta Immobilien GmbH hat nach eigenen Angaben zwei Grundstücke in der Lessing-/Kapuzinerstraße vereinigt. Dort sollen nun Villenresidenzen entstehen (Foto: hez).

Stuttgart

Andreas Stoch im Interview Stuttgart - Er ist der nächste in der Reihe unterschiedlichster Charaktere, die seit Ende der Siebziger Jahre versuchen, der SPD in Baden-Württemberg zu neuer Stärke zu verhelfen: Andreas Stoch. Er hat sich mit BT-Korrespondentin Brigitte J. Henkel-Waidhofer unterhalten (Foto: dpa).

Rastatt

Spielplätze im Blick Rastatt (ema) - Die Stadtverwaltung hat gerade die Modernisierung mehrerer Spielplätze in Rastatt ausgeschrieben. Und das ist nur ein kleiner Teil dessen, was der städtische Kundenbereich Ökologie und Grün bei der Betreuung von 72 Anlagen zu erledigen hat (Foto: ema).