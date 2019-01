Ansporn für weiteren Einsatz

Bietigheim

Planungen für Neubaugebiet Bietigheim (hli) - Die Vorbereitungen für das Neubaugebiet "Birkig" in der Nähe des Gewerbegebiets "Langgewann" in Bietigheim laufen. Darüber berichtete Bürgermeister Constantin Braun beim Neujahrsempfang der Gemeinde, bei dem auch einige Personen geehrt wurden (Foto: fuv). » Weitersagen (hli) - Die Vorbereitungen für das Neubaugebiet "Birkig" in der Nähe des Gewerbegebiets "Langgewann" in Bietigheim laufen. Darüber berichtete Bürgermeister Constantin Braun beim Neujahrsempfang der Gemeinde, bei dem auch einige Personen geehrt wurden (Foto: fuv). » - Mehr

Muggensturm / Rastatt

Über 600 Tauben ausgestellt Muggensturm/Rastatt (ser) - Über 600 Tauben aller Farben und Formen waren am vergangenen Wochenende in der Mehrzweckhalle in Muggensturm zu bestaunen. Anlass war die badische Taubenschau, die in diesem Jahr vom Kleintierzuchtverein Muggensturm veranstaltet wurde (Foto: ser). » Weitersagen (ser) - Über 600 Tauben aller Farben und Formen waren am vergangenen Wochenende in der Mehrzweckhalle in Muggensturm zu bestaunen. Anlass war die badische Taubenschau, die in diesem Jahr vom Kleintierzuchtverein Muggensturm veranstaltet wurde (Foto: ser). » - Mehr

Köln

"Schumis" Werk unantastbar Köln (sid) - Zu Michael Schumachers 50. Geburtstag am Donnerstag hat sich die Familie des Rekordweltmeisters (Foto: dpa) an die Öffentlichkeit gewandt. Der schwere Skiunfall vor fünf Jahren hat Schumachers Leben dramatisch verändert, doch sein Lebenswerk ist unantastbar. » Weitersagen (sid) - Zu Michael Schumachers 50. Geburtstag am Donnerstag hat sich die Familie des Rekordweltmeisters (Foto: dpa) an die Öffentlichkeit gewandt. Der schwere Skiunfall vor fünf Jahren hat Schumachers Leben dramatisch verändert, doch sein Lebenswerk ist unantastbar. » - Mehr