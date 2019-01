Bereit für das Ortsvorsteheramt Forbach (mm) - Roland Gerstner (SPD) steht im Falle seiner Wahl als Langenbrander Ortsvorsteher wieder zur Verfügung. Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai wird der dann 70-Jährige nicht mehr für den Forbacher Gemeinderat, abe

Rastatt



Großer Auftritt für Bläserklassen Rastatt (ema) - Mit ihren Bläserklassen verfügt die August-Renner-Realschule über ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Das Projekt läuft seit drei Jahren und entwickelt sich zum Erfolgsmodell. Jetzt darf das Orchester beim Neujahrsempfang in der Badner Halle auftreten (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Mit ihren Bläserklassen verfügt die August-Renner-Realschule über ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Das Projekt läuft seit drei Jahren und entwickelt sich zum Erfolgsmodell. Jetzt darf das Orchester beim Neujahrsempfang in der Badner Halle auftreten (Foto: ema). » - Mehr