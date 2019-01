'Die Stadt hat ihm viel zu verdanken'

Ludwigsburg

Entwarnung in Ludwigsburg Ludwigsburg (lsw) - Nach der Entdeckung eines Metallgegenstands in Ludwigsburg hat es Entwarnung gegeben: Der Fund sechs Meter unter der Erde ist keine Fliegerbombe. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Damit entfällt auch die für Samstag geplante Entschärfung (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Thermalwasser als "Mineralwasser"? Baden-Baden (sre) - Das Baden-Badener Thermalwasser soll nach dem Wunsch der Bäder- und Kurverwaltung als "natürliches Mineralwasser" wieder trinkbar werden. Ein entsprechender Antrag beim RP ist gestellt. Ob dies allerdings gelingt, ist noch unklar (Foto: Reith).

Gaggenau

Neujahrsempfang: Großes Interesse Gaggenau (uj) - Sie kamen in Scharen in die Jahnhalle, Gaggenauer und Gäste. Dort hatte am Donnerstag Oberbürgermeister Christof Florus zum Neujahrsempfang geladen. Neben einem Ausblick auf "das Chaos in der Weltpolitik" blickte er in seiner Ansprache auf Gaggenau (Foto: Mandic).