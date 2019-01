FC Obertsrot Murgtalmeister

(red) - Der FV Muggensturm hat es wieder getan. Das Team von Spielertrainer Patrick Klass gewann am Samstag die Hardtmeisterschaft und ist damit für den BT-Mittelbaden-Cup qualifiziert. Am Wochenende finden drei weitere Quali-Turniere statt. (Foto: av). » - Mehr



Fahrplan für den BT-Cup Baden-Baden (rap) - Der Januar gehört traditionell den Hallenspezialisten. Am Freitag findet das Futsalturnier des SV 08 Kuppenheim statt, gefolgt vom ersten Qualifikationsturnier für den BT-Mittelbaden-Cup am 27. Januar, der Hardtmeisterschaft am Samstag in Bietigheim (Foto: fuv). » Weitersagen (rap) - Der Januar gehört traditionell den Hallenspezialisten. Am Freitag findet das Futsalturnier des SV 08 Kuppenheim statt, gefolgt vom ersten Qualifikationsturnier für den BT-Mittelbaden-Cup am 27. Januar, der Hardtmeisterschaft am Samstag in Bietigheim (Foto: fuv). » - Mehr