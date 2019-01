Sontheimer appelliert: "Bauen Sie Brücken!"

Im Hinblick auf die Streitereien rund um die Entwicklung des Pfleiderer-Areals forderte der neue Ehrenbürger die Gemeinderäte in seiner kurzen Dankesrede dazu auf, sich zusammenzuraufen: "Werden Sie Brückenbauer." Er selbst habe es als Fraktionsvorsitzender der Freien Bürger im Gemeinderat in neun Jahren nie erlebt, dass es Angriffe "unter der Gürtellinie" gegeben habe. Es sei wichtig, dass Menschen Brücken bauen und sich nicht gegenseitig Schwierigkeiten machten.

In eine ähnliche Richtung, wenn auch nicht speziell auf die Kommunalpolitik gemünzt, ging die Rede von Staatssekretär Julian Würtenberger. Er ist der ranghöchste Beamte im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration und kennt Bürgermeister Julian Christ noch aus gemeinsamen Zeiten in Stuttgart. Würtenberger gratulierte der Stadt Gernsbach im Namen der gesamten Landesregierung und gab den gut 300 Gästen in der Stadthalle den Rat, im Jubiläumsjahr ihr Miteinander, ihren Zusammenhalt zu zeigen. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Globalisierung voranschreitet, sei es wichtig zu wissen, wo die Heimat ist. Jubiläumsfeierlichkeiten wie die diesjährigen in Gernsbach böten dazu stets eine sehr gute Gelegenheit. Dabei können die Bürger zeigen, dass sie eine Gemeinschaft sind, kein Sammelsurium von Egoisten.

Aufgelockert wurde die etwas mehr als zwei Stunden dauernde Veranstaltung von der Stadtkapelle Gernsbach unter dem Dirigat von Petra Tuschla-Hoffmann und vom Historienstadel Gernsbach unter der Leitung von Dr. Cornelia Zorn, das den Fotorückblick von Josef Kern szenisch umrahmte und die wichtigsten Aspekte der 800-jährigen Stadtgeschichte in 30 Minuten zusammenfasste.

Zum Abschluss eines gelungenen Neujahrsempfangs ertönte in der Stadthalle das Gernsbach-Lied, dessen Text aus der Feder des jüngsten Ehrenbürgers der Stadt stammt. Danach traf man sich beim geselligen Stehempfang im Foyer.