Lebendiges Dorf dank der Vereinsvielfalt

In seiner Eröffnungsrede lässt Friedhelm Bender das Jahr 2018 Revue passieren und freut sich über eine volle Halle. "Wir können stolz auf unsere vielfältigen Vereine sein, die auch im letzten Jahr wieder erfolgreich waren. Neben vielen traditionellen Veranstaltungen sendete beispielsweise auch der SWR live vom Weihnachtsmarkt." Es gebe dennoch mehrere Baustellen, die 2019 angegangen werden müssten. In erster Linie stehe die Sanierung zweier Ortsstraßen an. Zudem sei es wichtig, die defekte Klimaanlage der Staufenberghalle schnellstmöglich zu reparieren. "Lasst uns das Beste aus dem neuen Jahr machen, eine lebendige Dorfgemeinschaft voranbringen und die Gemeinde lebenswert halten."

Nach der Begrüßung aller Gäste übergibt er das Wort an Fred Bender vom Sportverein. Dieser betont ebenfalls die gute Entwicklung der Vereine. So habe allein die Freiwillige Feuerwehr bei mehr als 20 Einsätzen im letzten Jahr gezeigt, wie wichtig sie sei. "Außerdem hatte der Musikverein Harmonie insgesamt mehr Auftritte als Zeit für Proben", schmunzelte er. Für die Jugendlichen werde die Beach-Party wieder stattfinden, die im Sommer für ausgelassene Stimmung sorge. Insgesamt bezeichnet Bender 2019 auch als das "Jahr der Jubiläen" und spielt neben dem 40-jährigen Bestehen der Staufenberghalle auch auf die 800 Jahre der Stadt Gernsbach an.

Dieses Thema griff der Gernsbacher Bürgermeister Julian Christ in seinem Grußwort ebenfalls auf: "Wir wollen mit allen Ortsteilen gemeinsam dieses große Jubiläum feiern. Ich möchte mich auch dafür einsetzen, dass der geplante Dorfladen in Staufenberg mit der Unterstützung der Bürger so bald wie möglich umgesetzt werden kann." Fred Bender verdeutlichte anschließend, dass er den ersten Spatenstich in diesem Jahr für möglich hält.

Während sich die drei Musikgruppen immer wieder abwechselten, wird das Mandolinenorchester bei "Summertime" gesanglich durch Arline Faller vom Kirchenchor ergänzt.

"Suche den Frieden, jage ihm nach!", fordert Pfarrer Joachim Scholz die Staufenberger in der Jahreslosung auf. 2018 habe die Kirche positive Überraschungen verbuchen können. Ein großes Thema seien dagegen die Einsparungen im kirchlichen Besitz und Personal. Am Ende schloss Friedhelm Bender den offiziellen Teil mit einem Schlusswort ab. Danach sangen alle gemeinsam das "Badner Lied" mit einer besonderen Interpretation der dritten Strophe, bevor der Stehempfang beginnen konnte.