Vom Bürgersaal in die mobile Zukunft

Wie könnte die Zukunft aussehen? Die Post kommt längst mit der Drohne, durch die Innenstadt führen spezielle Rollatoren-Bahnen, und in die Gaggenauer Stadtteile verkehren autonom fahrende Kleinbusse, die übers Smartphone geordert werden. Fahrräder sind Allgemeingut und stehen überall zur Nutzung bereit: vor Schulen, vor großen Betrieben und bei Freizeiteinrichtungen. Nur ein Traum, nur eine Fiktion oder doch realistisch? Wie soll und könnte im Jahr 2030 die Mobilität in Gaggenau aussehen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Werkstatt "Zukunft Mobilität 2030".

Wie lautet die Intention? Bürgermeister Michael Pfeiffer lädt alle Bürger sowie orts- und sachkundige Personen dazu ein, regelrecht "Ideen für die Zukunft zu spinnen" und der Phantasie freien Lauf zu lassen: "Wir setzen ganz bewusst auf die Kreativität der Bürger, nur so lassen sich neue Ansätze entwickeln." Die Verwaltung forciere daher auch eine neue Form der Bürgerbeteiligung: Bei der "Werkstatt", die von Stadtplanerin Sonja Rube moderiert wird, geht es vor allem darum, Ideen, Meinungen und Wissen auszutauschen.

Was ist das Ziel? Mit der "Werkstatt" soll das derzeitige Mobilitätskonzept um weitere Aspekte ergänzt werden, die sich an der Zukunft und nicht an Problemen des Ist-Zustands orientieren. "Wir müssen uns fragen, wie wir künftig leben wollen, wie wir die Weichen für die Mobilität der Zukunft stellen müssen", fasst Pfeiffer das Anliegen zusammen.

Ziel des Abends sei es also, Leitideen für die Verkehrsentwicklung in den nächsten zehn bis 15 Jahren herauszuarbeiten. Zusammen mit bisher gesammelten Daten und allgemeinen Prognosen können die Fachplaner daraus Vorschläge entwickeln, wie diese Leitideen erreicht werden können.

Wie ist die Ausgangslage? Fakten zur derzeitigen Mobilität in Gaggenau liegen bereits auf dem Tisch. In Vorbereitung des Mobilitätskonzepts wurden unter anderem Verkehrsmessungen, Verkehrszählungen und Umfragen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden zudem bereits in der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert.

Wie läuft der Abend ab? Mit Hilfe unterschiedlicher und zum Teil recht unkonventioneller Methoden sollen die Teilnehmer motiviert werden, ihre Anliegen zu formulieren. Beim Brainstorming, bei kreativen Debatten am runden Tisch oder durch spontane Antworten auf die Fragen von Moderatorin Sonja Rube erhofft sich die Verwaltung viele Anregungen. Unterstützt werden die Diskussionen an den Thementischen oder im gesamten Plenum durch sogenanntes "Graphik Recording". Dabei hält ein Grafiker zeichnerisch alle Vorschläge in einem Bild fest, so dass am Ende ein spannendes Gesamtbild entstehen soll.

Die Veranstaltung dauert etwa drei Stunden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.