Glücklichen Sieg erkämpft

Den beiden Stars ganz nah Baden-Baden (co) - Viel Geduld und Durchsetzungsvermögen (Foto: co) waren am Sonntag im Cineplex angesagt, um an eins der heiß begehrten Selfies zu kommen. Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer waren live vor Ort auf Promotiontour für ihren neuen Film "100 Dinge".

Brückensanierung vor dem Ende Bühl (gero) - Die Restarbeiten bei der Brückensanierung auf der L83 über den Affentaler Weg ziehen sich - und sie stehen wettertechnisch unter keinem glücklichen Stern. Immerhin: Seit Montag montiert eine Fachfirma die noch fehlenden Leitplanken beidseits der Fahrbahnen (Foto: Margull).

Skandinavien im Mittelpunkt Mannheim-Heidelberg (red) - Das Filmfestival Mannheim-Heidelberg zeigt noch bis 25. November sein Wettbewerbsprogramm. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf skandinavischen Filmen, darunter die finnische Produktion "The Violin Player" mit Matleena Kuusniemi (Foto: pr).

Bühlertal wieder Spitzenreiter Bühlertal (red) - In der Fußball-Landesliga hat der SV Bühlertal (Foto: toto) dank der Schützenhilfe von Rot-Weiß Elchesheim wieder die Tabellenführung übernommen. Während der SVB klar 3:0 gegen RSC/DJK, siegte Elchesheim in letzter Minute mit 3:2 gegen Durbachtal.