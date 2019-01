Fast nur noch Urnenbestattungen in Loffenau

Ottersweier

Zusätzliches Festpräsent Ottersweier (khd) - Am Vorabend der Heiligen Drei Könige schenkte das Ensemble Secunda Vista zahlreichen Besuchern in der Wallfahrtskirche Maria Linden ein zusätzliches Weihnachtspräsent. Dabei ergänzten sich barocke und klassische Musik in exzellenter Weise (Foto: khd). » Weitersagen (khd) - Am Vorabend der Heiligen Drei Könige schenkte das Ensemble Secunda Vista zahlreichen Besuchern in der Wallfahrtskirche Maria Linden ein zusätzliches Weihnachtspräsent. Dabei ergänzten sich barocke und klassische Musik in exzellenter Weise (Foto: khd). » - Mehr

Baden-Baden

Luftmessung in der Rheinstraße Baden-Baden (sre) - Zu den zahlreichen intensiven Luftmessungen in der Kurstadt ist eine weitere gekommen: Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hat ihre neue Messstelle für Stickstoffdioxid in der Rheinstraße in Betrieb genommen (Foto: Fricke). » Weitersagen (sre) - Zu den zahlreichen intensiven Luftmessungen in der Kurstadt ist eine weitere gekommen: Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hat ihre neue Messstelle für Stickstoffdioxid in der Rheinstraße in Betrieb genommen (Foto: Fricke). » - Mehr

Iffezheim

Aus für die After-Work-Tage? Iffezheim (fk) - Der französische Wettanbieter PMU hat für das kommende Jahr eine neue Strategie für die von ihm gestützten Galopprenntage in Deutschland beschlossen. Das hat gravierende Folgen für das Frühjahrsmeeting und die Große Woche in Iffezheim (Foto: fuv). » Weitersagen (fk) - Der französische Wettanbieter PMU hat für das kommende Jahr eine neue Strategie für die von ihm gestützten Galopprenntage in Deutschland beschlossen. Das hat gravierende Folgen für das Frühjahrsmeeting und die Große Woche in Iffezheim (Foto: fuv). » - Mehr

Baden-Baden

Probleme durch Auto-Ansturm Baden-Baden (hez) - Alle Jahre wieder ist der Baden-Badener Christkindelsmarkt nicht nur ein stimmungsvoller Treffpunkt, sondern auch - besonders an Wochenenden - Ausgangspunkt von chaotischen Verkehrsverhältnissen. Und dies scheint immer schlimmer zu werden (Foto: zei). » Weitersagen (hez) - Alle Jahre wieder ist der Baden-Badener Christkindelsmarkt nicht nur ein stimmungsvoller Treffpunkt, sondern auch - besonders an Wochenenden - Ausgangspunkt von chaotischen Verkehrsverhältnissen. Und dies scheint immer schlimmer zu werden (Foto: zei). » - Mehr