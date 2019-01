Leichtathleten stellen ihre Vielseitigkeit unter Beweis

Wie schwer es ist, in die "ewige Zehn-Besten-Liste" zu kommen oder einen neuen Rekord aufzustellen zeigt die Auswertung 2018. Dies hat in der Klasse M 13 Luis Roth geschafft, der mit 2 465 Punkten die alte Bestmarke von Anton Stößer von 2 447 Punkten aus 2011 verbesserte. Sehr stark in dieser Klasse ist auch Elias Schalamon, der sich mit 2 404 Punkten auf Rang drei schob. Erstmals versuchte sich mit Otmar Großmann ein Athlet der Klasse M 80 am Wahlfünfkampf. Er erreichte mit 574 Punkten (ohne Alterspunkte) ein respektables Ergebnis.

Starke





Mädchengruppe



Knapp am Rekord vorbei schrammte Julia Wörner (W 15) mit 2 418 Punkten. Tatjana Vogt erzielte 2014 mit 2 454 Punkten die Bestmarke. Hier ist beeindruckend die Leistungsstärke der derzeitigen Mädchengruppe. Fünf Sportlerinnen erreichten den Sprung in die Top 10. Sehr gut ist auch das Ergebnis von Anna-Lena Krämer, die in der Klasse W 14 mit 2 326 Punkten auf Platz zwei kam. Knapp am Rekord scheiterte in der Klasse W 8 auch Vivienne Gradt mit 1 021 Punkten. Nur Nelli Gernsbeck war 2013 mit 1 066 Punkten besser.

Die Ergebnisse von 2018: Sieger der Männerklasse wurde Corsin Wörner mit 2 838 Punkten vor Julian Held mit 2 646 Punkten. Volker Merkel siegte in der Klasse M 30 mit 2 133 Punkten. Michael Roth gewann in der Klasse M 40 mit 1 119 und Werner Stößer in der Klasse M 45 mit 1 569 Punkten vor Jens Mungenast (1 401 Punkte). Starke 1 904 Punkte erreichte Kristian Rett (M 60). Adi Marxer (M 65) kam auf 1 667 und Hans Zelenka (M 70) auf 1 185 Zähler. Dieter Bartzsch gewann in der Klasse M 75 mit 1 364 Punkten.

Knapp ging es bei der Jugend U 18 her. Felix Gernsbeck siegte mit 2 790 Punkten vor Paul Stößer (2 709 Punkte). Auf Rang drei kam Hammerwerfer David Schalamon mit 2 303 Punkten.

Siegerin der Frauenklasse ist Hannah Marxer (1 958 Punkte). Besser jedoch war die Siegerin der Klasse W 40 Claudia Kühn. Sie erzielte sehr gute 2 319 Punkte und verfehlte ihren eigenen Rekord von 2016 nur um acht Punkte.

In der Klasse M 15 siegte Aaron Schalamon mit 2 587 Punkten vor Felix Beilharz mit 2 132 Punkten. Die Klasse M 14 konnte Frederic Frey mit 2 072 Punkten vor Leon Kalmbacher (1 942 Punkte) und Johannes Laubel (1 848 Punkte) für sich entscheiden. Sieger in der Klasse M 11 wurde Moritz Mungenast (1 211 Punkte), in der Klasse M 10 Moritz Forker (1 433 Punkte). M 9-Sieger ist Emil Kroner (1 203 Punkte).

Bei der weiblichen U 18 gewann Emelie Schillinger mit 2 115 Punkten vor Jasmin Hornung (1 606 Punkte). W 15-Siegerin ist Julia Wörner vor Svenja Mungenast und Sita Hürst. Auf Rang fünf der "ewigen Bestenliste" schob sich Amelie Gerstner (W 14) mit 2 133 Punkten. Nelli Gernsbeck gewann in der Klasse W 13 mit 1 942 Punkten vor Serena Costanzo und Leni Roth. Maya Möhrle siegte in der Klasse W 12 mit 1 976 Punkten vor Sophia Schillinger (1 288 Punkte).

Frida Wunsch (W 11) erreichte 1 793 Punkte und Charlotte Gradt (W 10) 1 682 Punkte. Ihre Schwester Vivienne setzte sich in der Klasse W 8 mit 1 021 Punkten durch.

Insgesamt kamen neun Mannschaften (jeweils fünf Teilnehmer) in die Wertung. Sieger wurde das Team TV Langenbrand I mit Corsin Wörner, Paul Stößer, Julian Held, Aaron Schalamon und Julia Wörner mit 13 198 Punkten vor Langenbrand II mit Elias Schalamon, Anna-Lena Krämer, Claudia Kühn, David Schalamon und Andreas Held mit 11 512 Punkten. Auf Rang drei folgte TV Weisenbach I mit Luis Roth, Sita Hürst, Amelie Gerstner, Jasmin Ruppell und Hannah Marxer mit 10 804 Punkten.