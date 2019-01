Flößerbrücke bleibt gesperrt

Gaggenau (uj) - Nach wie vor gesperrt ist die Hördener Holzbrücke. Und wann die Schäden an tragenden Balken behoben sind, steht nicht fest. Schon seit längerer Zeit ist ein Fachbüro mit Untersuchungen beschäftigt. "Schnellstmöglich" sollten laut Stadt Lösungen gefunden werden. Wann das genau der Fall sein wird, ist unklar. Am Dienstag war die Brücke erneut Thema bei den Anfragen im Hördener Ortschaftsrat. Gerade mit Blick auf den Fastnachtsumzug am Sonntag, 3. März, wäre eine zeitnahe Lösung erforderlich. Laut Pressestelle aus dem Rathaus werde auf weitere Untersuchungen und Schlussfolgerungen aus diesen gewartet. Denkbar sei eine provisorische Lösung. Allerdings müsste auch mit einer solchen die Sicherheit der Fußgänger gewährleistet sein. Zumal die Stadt die Verkehrssicherungspflicht hat. "Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Thema", so die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer. Näheres könne momentan nicht gesagt werden. Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks aus Holz seien erheblich beeinträchtigt. In der Vergangenheit hat es mehrfach massive Beschädigungen an den Absperrungen gegeben. Zum Teil seien diese Barrieren mit Gewalt von Unbekannten entfernt worden. Mittlerweile sind die Zugänge von den Technischen Betrieben komplett zugebaut worden, auch an den Seiten wird der Zugang mit Hilfe von Gittern unterbunden.