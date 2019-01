"Edeka springt über die Klinge"

Gernsbach - Die beste Nachricht des neuen Jahres kam für die Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG) erst nach ihrer jüngsten Sitzung - aus der Nachbarstadt: Die Stadtverwaltung Gaggenau hat den Kollegen im Rathaus eine schallende Ohrfeige verpasst und das von Bürgermeister Julian Christ favorisierte Einzelhandelskonzept für das Pfleiderer-Areal als inakzeptabel gegeißelt (das BT berichtete). Die BiGG fühlt sich dadurch in ihrer Sichtweise einmal mehr bestätigt.



"Die Kritik aus Gaggenau ist absolut berechtigt. Die dortige Stadtverwaltung greift Dinge auf, die wir schon immer sagten", freut sich BiGG-Sprecher Stefan Krieg über die unverhoffte Unterstützung. Die Planungen mit zusätzlichen Märkten in Gernsbach seien "schöngeschrieben worden. Es lässt den Nahkauf in der eigenen Stadt über die Klinge springen und den Edeka in Hörden genauso". Das "Kirchturmdenken" müsse aufhören, zumal Gernsbach und Gaggenau "zusammenwachsende Mittelzentren sind und bald ein Doppelzentrum bilden", verweist der Architekt auf raumplanerische Veränderungen. Sein Sprecherkollege bei der BiGG, Stefan Freundel, hatte schon vor der Sitzung am Dienstagabend auf eine Umfrage unter den städtischen Händlern verwiesen. Sie hätten unterschrieben, dass sie die Ansiedlung zweier Märkte auf dem Pfleiderer-Areal ablehnen und deutliche Umsatzeinbußen befürchteten. Gernsbach brauche daher "keine zusätzlichen Märkte auf dem Pfleiderer-Areal". Diese brächten außerdem eine zusätzliche Belastung von täglich "1 000 Autos", berichtet Freundel aus der Sitzung der BiGG mit rund 30 Aktivisten.

Die Bürgerinitiative freut sich aber trotz aller Kritik an Christ auch über eine gewisse einkehrende Einsicht, nachdem das auf Altlasten spezialisierte Planungsbüro Kom-Pakt festgestellt hatte, dass durch die vollständige Entfernung der Altlasten im Bereich der ehemaligen Cyan-Becken die bisherige Grundwasserreinigung obsolet werde. "Das begrüßen wir absolut. Es ist positiv, dass Christ den Schadenskern nun sanieren will", betont Krieg. Durch freiwerdende Mittel sei das BiGG-Ziel, das Gift gänzlich aus dem Boden zu holen, erreichbarer geworden.

Zu viel Sand in die Augen wollen sich die BiGG-Sprecher, die beide im Mai für den Gemeinderat kandidieren wollen (siehe Bericht auf der ersten Murgtal-Lokalseite), aber auch nicht streuen lassen. "Wir wünschen uns weiter eine 100-prozentige Dekontaminierung", betont Freundel und mahnt wie Krieg eine "Offenlage" aller Planungen und maximale Transparenz an. Bisher fehlten Informationen zum Hochwasserschutz oder Stellungnahmen von Umweltschutzverbänden zum Artenschutz, erinnert Freundel und sieht nur "Visionen" aus dem Rathaus, "aber keine Informationen". Krieg stellt außerdem klar, dass die BiGG weiterhin alles juristisch prüfen lasse, sollten Verfehlungen zu erkennen sein.