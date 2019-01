Jugend des Ski-Clubs übernimmt Verantwortung

Extreme Wetterlagen machen den Skifahrern Sorgen, berichtete Wunsch. In der vergangenen Saison konnte man zwar am Seibelseckle auf stolze 119 Lifttage zurückblicken, aber ohne Schneekanonen wäre das unmöglich. Ein Highlight war für den Ski-Club Forbach 2018 die dreitägige Familienausfahrt ins Lechtal.

Kassiererin Tanja Wunsch berichtete von einem großen Minus in der Vereinskasse. Einerseits hatte der Verein nach elf Jahren zum ersten Mal wieder Skikleidung angeschafft, zum anderen musste der Boiler in der Skihütte ersetzt werden. Diskussionsbedarf herrscht bei der Höhe der Mitgliedsbeiträge, denn der Skiverband will seine Umlage anheben, die die Vereinskasse ohnehin schon am stärksten belastet.

Sabine Finkbeiner berichtete von 45 Kindern und Jugendlichen, die in der vergangenen Saison durch das Trainerteam am Skihang Hundseck an das Skifahren herangeführt worden waren. Swen Siegel (Sportwart alpin) berichtete von Witterungs- wie Motivationsproblemen. Die Vereinsmeisterschaften 2018 gewann Annika Wunsch. In der Saison 2019 haben sich mehr als 20 Jugendliche für das regelmäßige Training angemeldet. Rainer Großmann (Sportwart Nordic und Skigymnastik) hob ebenfalls die inzwischen regelmäßig schlechten Wetteraussichten für den Skisport hervor. So gab es in der letzten Saison nur 21 Lifttage am Kaltenbronn. Gut besucht sei die Skigymnastik von Oktober bis März. Allerdings muss Großmann aus beruflichen Gründen die Trainingsleitung am Mittwoch abgeben. Ein Nachfolger wird noch gesucht. Sabine Finkbeiner verlas den Bericht von Hüttenwart Udo Gerstner: 380 Übernachtungen zeigen, dass die Skihütte stark ausgelastet sei.

Für 25 Jahre wurde Gerdi Wunsch geehrt. Die goldene Anstecknadel erhielten für 40 Jahre Treue Björn Dieterle, Gudrun Krey und Karin Krey. Letztere bedankte sich mit launigen Worten für die Unterstützung, die sie während ihrer erfolgreichen aktiven Zeit bei Ski- und Grasskirennen von vielen Vereinsmitgliedern erhalten hatte, so dass sie letztlich unter anderem vier Weltmeistertitel ins Murgtal holen konnte. Für 50 Jahre Treue wurde Johannes Genter Ehrenmitglied. Emil Spissinger ist ebenfalls 50 Jahre dabei, wurde aber schon 2009 auf Grund besonderer Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 60 Jahren gehört Helmut Girrbach dem Ski-Club an, gar 70 Jahre Fritz Warth.

Vor den Neuwahlen verabschiedete das Vorstandsteam Erich Wunsch und Daniela Wunsch altgediente Mitstreiter: 23 Jahre lang war Susanne Krämer in der Vorstandschaft aktiv, Schwerpunkte waren zuletzt die Homepage und das Kinderferienprogramm. Tanja Wunsch führte 20 Jahre lang die Kassengeschäfte des Ski-Clubs und die Mitgliederlisten. Udo Gerstner war 28 Jahre in verschiedenen Funktionen der Vorstandschaft, zuletzt im Vorstandsteam und als Hüttenwart. Seit über 50 Jahren im Ski-Club und davon 32 Jahre in der Vereinsverwaltung als Schriftführer und Skilehrer agierte Klaus Mungenast. Ihnen allen überreichte der SCF ein Präsent.

Das Vorstandsteam bilden künftig Daniela Wunsch (Öffentlichkeitsarbeit) und Erich Wunsch (Verwaltung). Kassiererin: Stefanie Traub, Schriftführer: Julia Günter, Sportwart alpin: Swen Siegel, Sportwart Nordisch/Skigymnastik: Rainer Großmann, Lehrwartin: Sabine Finkbeiner, stellvertretende Lehrwartin: Marie Louise Fritz, Hüttenwartin: Kerstin Fritz-Krieg, Beisitzer: Julia Wunsch, Anna Wunsch, Stefanie Asal, Lena Kohler, Kassenprüfer Tanja Wunsch und Wolfgang Dieterle. Außerdem gehört der Ehrenvorsitzende Karl-Heinz Dieterle dem Vorstand an. Unbesetzt blieb im engeren Vorstandsteam die Funktion "Sport und Hüttenwart".