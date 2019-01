Freude auf der "Sonnenterrasse"

Gernsbach

20 Jahre Herzsportgruppe Gernsbach (red) - Die Herzsportgruppe Gernsbach ist am 21. Januar 1999 gegründet worden. Damals kamen zur Überraschung der Initiatoren mehr als 50 Interessenten. Nun stand ein Ehrungsabend an (Foto: Uebel). Die Herzsportgruppe trifft sich jeden Donnerstag zum Sport.

Baden-Baden

Roter Mond für Frühaufsteher Baden-Baden (ebe) - Frühsaufstehern wird am Montag ein spektakuläres Naturschauspiel geboten: Kurz nach 6 Uhr taucht der Vollmond in den Schatten der Erde ein und verwandelt sich in einen "Blutmond". Um ihn gut sehen zu können, darf es aber nicht wolkig sein (Foto: dpa).

Bühl

Weitenunger Jahresrückblick Bühl (marv) - Der Weitenunger Jahresrückblick "Grüße aus der Heimat" erscheint am Montag zum 51. Mal. Die 88 Seiten umfassende Chronik zeigt, chronologisch und um Bilder und Artikel ergänzt, die gesellschaftlichen Höhepunkte des Bühler Stadtteils aus 2018 (Foto: Ortsverwaltung).

Muggensturm

Tina Blomenkamp in Amt eingeführt Muggensturm (agdp) - Unbekannt ist Tina Blomenkamp in der evangelischen Dreieinigkeitsgemeinde nicht. Doch jetzt hat sie ihre Probearbeitsstelle, an der sie mehr als zwei Jahre im Einsatz war, formell als Pfarrerin übernommen. Am Sonntagabend wurde sie ins Amt eingeführt (Foto: agdp).