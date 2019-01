'Wollen nicht in Gernsbacher Kommunalpolitik eingreifen'

Ötigheim

Nepomuk zieht mal wieder um Ötigheim (red) - Das Bildnis des Heiligen Nepomuk, das auf Ötigheimer Gemarkung stet, muss wieder mal den Standort wechseln. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen. Bislang stand er nahe des Federbachs beim Bolzplatz. Da soll er nun wieder weg, weil der Platz saniert wird (Foto: yd).

Baden-Baden

Polderbau dauert noch zehn Jahre Baden-Baden (vn) - Das Integrierte Rheinprogramm (IRP) wird laut Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) erst 2028 vollständig umgesetzt sein. Zudem verteuert sich der Polderbau. Auf einer Sonderseite stellt das BT den aktuellen Stand beim Hochwasserschutz am Oberrhein vor (Foto: dpa).

Karlsruhe

Pegelstände im Land sinken Karlsruhe (lsw) - Die Hochwasserlage in Baden-Württemberg entspannt sich langsam. Die Hochwasserscheitel sind an den meisten Flüssen erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale am Dienstag mitteilt. Nur am Rhein steige der Pegel am Vormittag noch etwas (Symbolfoto: dpa).

Stuttgart

Regen und Tauwetter: Hochwasser Stuttgart (lsw) - Wegen Regens und Tauwetters ist es in Teilen Baden-Württembergs am Montag zu Hochwassern gekommen. In der Nacht waren die Wasserstände rasch gestiegen. Oos und Murg wiesen am Vormittag aber bereits wieder sinkende Pegel auf (Symbolfoto: dpa).