'Sehr gefällige Planung'

Kitzbühel

Dreßen: Rückkehr nur als Zuschauer Kitzbühel (red) - Die Rückkehr an den Ort seines ersten und größten Sieges hat sich Thomas Dreßen ganz anders vorgestellt. Die legendäre "Streif" in Kitzbühel, die er vor einem Jahr sensationell als Schnellster bezwungen hatte, wird er diesmal nur als Zuschauer sehen (Foto: dpa).

Bühl

Bisons wollen Ligaprimus ärgern Bühl (red) - Nach dem eminent wichtigen 3:2-Sieg in Herrsching wollen die Volleyball Bisons Bühl am Mittwoch in der Großsporthalle die Alpenvolleys Unterhaching ärgern. Mit einem Überraschungscoup würden die Bisons an Tabellenplatz sieben heranrücken (Foto: toto).

Bühl

Ortsvorsteher ja, Stadtrat nein Bühl (jo) - Ortsvorsteher Manfred Müller (CDU) aus Altschweier beabsichtigt nicht, erneut für den Bühler Gemeinderat zu kandidieren. Als Gründe nennt er Interessenskonflikte zwischen beiden Ehrenämtern. Für den Posten des Ortsvorstehers stehe er weiterhin zur Verfügung (Foto: pr).

Bühl

"Kunst" und Freundschaft Bühl (urs) - "Kunst" heißt die Komödie der französischen Erfolgsautorin Yasmina Reza, die im Bürgerhaus aufgeführt wurde. Die Besetzung ist ein echter Glücksgriff: Leonard Lansink als Marc, Luc Feit als spleeniger Kunstliebhaber Serge und Heinrich Schafmeister als Yvan (Foto: urs).