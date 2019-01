Ohne Vorstände kein Dorfladen

Bühl

Privates Feuerwerk in Bühl tabu Bühl (sie) - Die Stadt Bühl will - abgesehen von Silvester und Neujahr - künftig keine privaten Feuerwerke mehr zulassen. Grund sind zahlreiche Beschwerden, die bei der Verwaltung eingingen. Außerdem passe man sich der Praxis in den umliegenden Kommunen an (Foto: bema/av).

Spendenkonto für Brandopfer Bühl (red) - Nach dem Vollbrand eines Hauses am Samstag in Vimbuch richtet die Stadtverwaltung ein Spendenkonto ein. Man wolle der Familie nach dem schweren Schicksalsschlag beistehen. Auch die Stadt beteiligt sich an der finanziellen Hilfe (Archivfoto: Margull).

Nein zu Äffle-und-Pferdle-Ampel Stuttgart (lsw) - Die Bundesregierung will keine Äffle-und-Pferdle-Ampel ermöglichen. Eine Änderung der Vorschriften, wie sie für eine solche Ampel notwendig wäre, wurde abgelehnt. Fanatsiezeichen führten zu Irritationen, hieß es zu einem Vorstoß aus Baden-Württemberg (Foto: dpa).

Neue Mensa eingeweiht Baden-Baden (cn) - "Hurra, wir haben eine Mensa", prangte in bunten Lettern in der Aula der Varnhalter Grundschule, als die Kinder mit dem Rebland-Schullied die zahlreichen Gäste begrüßten, die zur feierlichen Eröffnung gekommen waren (Foto: Nickweiler).