Kleine Messe äußerst intensiv

"Für unsere Schüler ist es wichtig, verschiedene Berufe kennenzulernen. Außerdem sind sie hier, anders als auf großen Messen, nah dran an den Firmenvertretern", sagt Konrektorin Elke Fanselau. Mit ihrem Kollegen Volker Harbrecht und Deborah Siebert von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe war Fanselau für die Organisation verantwortlich. Acht Betriebe aus der Region konnten sie für den Tag gewinnen: Murgtal Werkstätten, Gaggenauer Altenhilfe, Servicecenter Reichert, Schlosserei Mantei, die EnBW, die Katz-Gruppe, die Baufirma Reif und TW-Holzbau.

Nach einem Einstiegsgespräch im Schulhaus mit zwei Auszubildenden der Daimler AG und Peter Minrath von der IHK machten sich die Jugendlichen auf den Weg ins Gemeindehaus. Dort erhielten sie Tipps aus erster Hand: In Kleingruppen besuchten die 45 Schüler die acht Stationen und hörten sich an, was aktuelle Azubis und die Angestellten der Firmen zu berichten hatten. "Wir wollen die Jugendlichen erreichen. Auf einer kleinen Messe wie hier hat man dafür viel Zeit", erklärt Rainer Hürst vom Servicecenter Reichert aus Sinzheim.

Es gab Gespräche, aber auch ein vielfältiges Angebot an praktischen Arbeiten. "Da ich später auch einmal einen handwerklichen Beruf erlernen will, war es sehr spannend, die verschiedenen Handwerke näher kennenzulernen", meint Neuntklässlerin Cindy Baert. Wie bei vielen Klassenkammeraden weckte bei ihr das Anschließen von Steckverbindungen am Stand der EnBW oder auch das Ein- und Ausbauen eines Schließzylinders bei Mantei das Interesse.

Dass sich solch eine Veranstaltung für die Schüler und auch für die Betriebe lohnen kann, erklärte Organisator Harbrecht, Lehrer für Berufsorientierung an der Belzer-Schule: "Im vergangenen Jahr entdeckte einer unserer Schüler einen Beruf, den er vorher nicht kannte. Mittlerweile hat er einen Ausbildungsvertrag in der Tasche." Ralf Merkel, Ausbilder im Pumpspeicherkraftwerk der EnBW in Forbach, ergänzt: "Wir suchen junge engagierte Leute aus der Region. Und die finden wir unter anderem auf solchen kleineren Messen."

Zum Abschluss der Veranstaltung kamen alle Teilnehmer - Unternehmensvertreter, Ausbildungsbotschafter, Ansprechpartner der Schule, IHK-Vertreter und die Schüler - zu einer Feedbackrunde zusammen und tauschten sich ein letztes Mal an diesem Tag über die berufliche Zukunft aus.