Keine Zeit für Ruhestand Von Thomas Senger



Gaggenau - "Mitnichten ist es ruhiger geworden", sagt Gerrit Große und lacht. Hatte er vor fünf Jahren noch für sich selbst die "35-Stunden-Woche" eingeführt, so klagt er auch heute, an seinem 75. Geburtstag, nicht über zu wenig Beschäftigung. Als erster Beigeordneter in Gaggenau (1991 bis 2007) sowie als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag hatte der Geodät und Regionalwissenschaftler über Jahre hinweg das regionale Geschehen entscheidend mitbestimmt. - "Mitnichten ist es ruhiger geworden", sagt Gerrit Große und lacht. Hatte er vor fünf Jahren noch für sich selbst die "35-Stunden-Woche" eingeführt, so klagt er auch heute, an seinem 75. Geburtstag, nicht über zu wenig Beschäftigung. Als erster Beigeordneter in Gaggenau (1991 bis 2007) sowie als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag hatte der Geodät und Regionalwissenschaftler über Jahre hinweg das regionale Geschehen entscheidend mitbestimmt. Mittlerweile beschränkt er sich auf die Arbeit im Seniorenrat von Gaggenau und im Mehrgenerationentreff. Der Seniorenrat mit rund 20 Ehrenamtlichen muss verwaltet und organisiert werden; der Mehrgenerationentreff bietet ebenfalls genügend Möglichkeiten, sich in der Organisation einzubringen, wie der Jubilar schmunzelnd berichtet. Darüber hinaus betreut Große, nun selbst nicht mehr der Allerjüngste, "zwei ältere Menschen", die nicht mehr alleine leben können. "Wenn alles freiwillig ist, ist Arbeiten schon was Schönes", bilanziert Große sein Engagement. Nicht zu kurz kommen darf das Engagement für die Enkelkinder, die in der Nähe von Ludwigshafen wohnen. Zeit für sich, die gönnt sich das Ehepaar Gerrit und Ursula Große gleichwohl: Zweimal im Jahr besucht es klassische Musikfestivals, dazu gesellt sich eine Kulturreise. Aus der Gaggenauer Politik hat sich Gerrit Große komplett zurückgezogen. "Ich hätte mich auch geärgert, wenn mein Vorgänger sich eingemischt hätte", sagt er. Ähnlich begründete er bereits vor fünf Jahren, warum er nicht mehr für den Kreistag kandidiert hatte: "Früher habe ich immer gesagt: ,Die alten Säcke müssen weg!', jetzt bin ich selber einer, darum gehe ich." Heute, beim Tag der offenen Tür im Haus Große, werden Weggefährten auch von damals gerne vorbeischauen.

