'Eckpfeiler' zieht sich nach

Die Akkus sind wieder aufgeladen Baden-Baden (red) - Die meisten Verletzungen sind auskuriert, die Akkus wieder aufgeladen: Mit neuem Schwung starten Südbadens Handballer auch in der Landesliga in die zweite Saisonhälfte. Gleich zum Auftakt steht ein interessantes Bezirksderby im Vordergrund (Foto: toto).

Zverev scheitert im Achtelfinale Melbourne (red) - Aus der Traum vom großen Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier: Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev ist im Achtelfinale der Australian Open gegen den Kanadier Milos Raonic am Montag ausgeschieden. Der Hamburger verlor 1:6, 1:6, 6:7 (5:7) (Foto: dpa).

Winzerbuben in Feierlaune Baden-Baden (vr) - Die Musikvereinigung Varnhalt kann in diesem Jahr gleich auf zwei Jubiläen zurückblicken: Im Jahr 1909 gegründet und damit als Verein 110 Jahre alt, erhielt die Blaskapelle vor rund 50 Jahren ihren Namen Varnhalter Winzerbuben (Foto: Rechel).