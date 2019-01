'Eckpfeiler' zieht sich nach

Rheinstetten

Rheinstetten

Bühlertal holt BT- Mittelbaden-Cup Rheinstetten (red) - Fußball kompakt stand an diesem Sonntag in der Mörscher Keltenhalle an: 16 Teams kämpften in der 38. Auflage um den begehrten BT-Mittelbaden-Cup. Der geht in diesem Jahr nach Bühlertal. Hier der Live-Ticker vom Turnier (Foto: toto).

Baden-Baden

Baden-Baden

Dramaturgie zum Jahresauftakt Baden-Baden (bor) - Wenig erfolgreich verlief der Start in das neue Jahr in der Handball-Landesliga für einige Teams aus dem Bezirk. Eine furiose Aufholjagd legte die TS Ottersweier aufs Parkett, die Sandweierer Reserve erlebte ein Handball-Drama in Kehl (Foto: toto).

Baden-Baden

Baden-Baden

Wie historisches Gemälde Baden-Baden (vr) - Mit "... es scheint, als war′s ein Traum" ist der erste Roman des Baden-Badener Autors Dr. Wilhelm Muschka erschienen. Durch den Protagonisten erschließt sich dem Leser gleich einem historischen Gemälde nach und nach das vergangene Jahrhundert (Foto: Rechel).

Durmersheim

Durmersheim

Weniger Geld für Bücherbus Durmersheim (HH) - Der Bücherbus des Kreises wird in Durmersheim nur noch den Ortsteil Würmersheim anfahren. Bislang gab es auch einen Halt am Bickesheimer Platz. Grund ist die Halbierung des Gemeindezuschusses von bisher 8 800 Euro. Der Entschluss fiel nichtöffentlich.