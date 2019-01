Neues Team an der Spitze der Stadtkapelle

(rw) - Zum vierten Mal war das Kellertheater für zweieinhalb Stunden ein nostalgisches Wohnzimmer. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Rastatter schnatzen von früher" entlockte Moderator Pit Hirn den Gästen so manche Anekdote rund um die Fruchthalle (Foto: rw). » - Mehr

(stj) - Emotionaler Höhepunkt beim Neujahrsempfang war die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Reiner Sontheimer. Dieser forderte die Gemeinderäte dazu auf, sich beim Thema Pfleiderer-Areal zusammenzuraufen. Die Stadtkapelle umrahmte den Empfang (Foto: Juch). » - Mehr

Bühl