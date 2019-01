Auferstehung des Ochsenkellers Von Thomas Senger



Gaggenau - Der Ochsen in Hörden, er war eine Bastion der närrischen Ausgelassenheit. Diese Ära ist vorbei, das Gasthaus ist verkauft und wird in Wohnungen umgebaut. Der Ochsenkeller aber, er wird zumindest in dieser Fastnacht als Party-Location Auferstehung feiern.



Das dritte und vierte Schnurren, also Donnerstag, 21. Februar, und Schmutziger Donnerstag, 28. Februar, wird das urige Gewölbe geöffnet haben, gemeinsam mit dem Zwitscherkeller, ein paar Meter weiter. Auch nach dem Hördener Umzug am Fastnachtssonntag wird in beiden Räumlichkeiten Party angesagt sein. Kleine Erinnerung



an große Zeiten



Der Zwitscherkeller hatte sich erst kürzlich beim Hördener Adventsmarkt als Wichtelkeller bewährt. Nun wird Betreiberin Ulrike Jung mit Dirk Rabe und DJ Basti Manzke auch dem Ochsenkeller neues Leben einhauchen. "Wir sind ein tolles Team", freut sich Ulrike Jung. Viel Liebe zum Detail und viel, viel Arbeit hat Dirk Rabe bereits in den Zwitscherkeller investiert. Zum Beispiel belegt er noch mit Parkettdielen aus dem Ochsen-Tanzsaal die kleine Theke neu. Eine kleine Erinnerung an große Zeiten lebt somit weiter. Nun soll auch ein paar Meter weiter über den Hof ein Kleinod aufgehübscht werden. Ein Tanzlokal ist der Ochsenkeller nicht, das verhindern schon die unzähligen runden Murgsteine, mit denen der Boden gepflastert ist. Aber Party machen, das wird mit Sicherheit möglich sein - für alle jungen Leute ab 18. Der Zwitscherkeller wird dem Publikum ab 25 Jahren vorbehalten sein. Der Ochsenkeller öffnet um 19 Uhr, der Zwitscherkeller um 21 Uhr. Am Umzug öffnen beide Keller gleich nach dem Umzug. Basti Manzke legt im Ochsenkeller auf und Sebastian Wunsch im Zwitscherkeller. Neben Musik und Getränken richten Ulrike Jung und Dirk Rabe auch ein Augenmerk auf die Sicherheit in beiden Locations. "Ein Security-Dienst wird im Einsatz sein", betont Ulrike Jung. Wenn sich die Öffnung bewährt, wer weiß? Vielleicht wird auch im nächsten Jahr der Ochsenkeller geöffnet haben? Man muss die Entwicklung abwarten, gibt sie zu bedenken, nun richtet sie mit ihrem Team den Blick zunächst auf die diesjährige Fastnachtssaison.

