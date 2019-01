Forbachs Rücklagen schrumpfen

Muggensturm

Haushalt verabschiedet Muggensturm (ser) - Der Haushalt 2019 der Gemeinde Muggensturm schließt mit einem Rekordvolumen von 26,5 Millionen Euro, davon entfallen fast sieben Millionen auf den Vermögenshaushalt. Der Gemeinderat verabschiedete das Zahlenwerk am Montag einstimmig (Foto: av).

Lichtenau

Lichtenau saniert kräftig Lichtenau (ar) - Die Stadt Lichtenau musste im vergangenen Jahr dringend notwendige Sanierungen an gemeindeeigenen Gebäuden (Foto: Stadt Lichtenau) und Straßen angehen. Der Gemeinderat befasste sich am Donnerstagabend deshalb mit insgesamt fünf Schlussrechnungen.

Stuttgart / Nürnberg

Fördermittel nicht abgerufen Stuttgart/Nürnberg (lsw) - Ein beachtlicher Teil der Mittel für die berufliche Weiterbildung und Unterstützung von Arbeitslosen ist in Baden-Württemberg ungenutzt geblieben. Von 421 Millionen Euro, die die Arbeitsagentur bereitstellte, blieben 115 Millionen Euro übrig (Symbolfoto: dpa).

Bühlertal

Haushalt verabschiedet Bühlertal (eh) - Knapp vier Millionen Euro investiert die Gemeinde in diesem Jahr in verschiedene Sanierungsprojekte. Erstmals seit vielen Jahren muss wieder ein Kredit aufgenommen werden. Das Ratsgremium verabschiedete einstimmig die Haushaltssatzung 2019 (Foto: eh).