Großes Stühlerücken kündigt sich an

Aus persönlichen Gründen strebt Werner Ruckenbrod nach zwei Amtsperioden im Rathaus kein erneutes Mandat mehr an. "25 Jahre sind gut", so bringt Daniela Senger-Rieger den Grund für ihre Entscheidung auf den Punkt. Zusammen mit Achim Rietz ist sie die derzeit am längsten noch amtierende Gemeinderätin. Eine gewisse Leere verspüre sie mittlerweile, es sei Zeit, jungen Menschen den Vortritt zu lassen. "Es war eine gute Zeit", resümiert sie. Gemeinderat sei eine interessante und spannende Tätigkeit, wirbt Senger-Rieger um potenzielle Kandidaten.

Denn die Suche nach diesen gestaltet sich schwierig, das sagen die Noch-Räte unisono. Eine Entwicklung, die landauf, landab zu beobachten sei. Die Freien Wähler sind in einem Umbruch, die Stimmenfänger stünden nicht mehr zur Verfügung, so formuliert es Achim Rietz. Ob es gelinge, die entstehenden Lücken mit Kandidaten aufzufüllen, oder ob eine Durststrecke drohe, das sei derzeit noch nicht absehbar. Im Kernort Forbach sei man gut aufgestellt, in den Ortsteilen tue man sich etwas schwerer, ergänzt Werner Ruckenbrod.

Doch nicht nur bei den Freien Wählern werden bekannte Namen nicht mehr auf der Kandidatenliste für den neuen Gemeinderat auftauchen. Bei der SPD hat Langenbrands Ortsvorsteher Roland Gerstner wie berichtet angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Auch Gunther Arntz wird nicht mehr antreten.

Drei Amtsperioden lang saß Bernd Wörner für die CDU im Gemeinderat und im Ortschaftsrat in Langenbrand. Mit 68 Jahren dürfe man auch mal zurückschalten, lautet seine Begründung für den Verzicht. Ihm fehle einfach die Zeit für Sitzungen und Besprechungen, viel Arbeit habe er in seinem Architekturbüro. "Wenn ich Rentner wäre, wäre der Gemeinderat eine willkommene Abwechslung", scherzt Wörner. So aber habe er sich gegen eine erneute Kandidatur entschieden.

Ganz aus dem kommunalpolitischen Geschehen verabschieden sich Wörner, Ruckenbrod, Senger-Rieger und Arntz allerdings nicht, noch sind sie im Amt. Zudem bilden sie zusammen mit Claudia Wunsch und Bürgermeisterin Katrin Buhrke den Gemeinde-Wahlausschuss für die Kommunalwahl 2019, darüber hat der Gemeinderat am Dienstag abgestimmt. Ob damit eine Kandidatur von Buhrke für die Kreistagswahl ausgeschlossen ist, bleibt zumindest theoretisch offen. "Zu gegebener Zeit", wolle sie sich erklären, antwortete sie auf BT-Nachfrage und verweist darauf, dass es für den Wahlausschuss eine Stellvertreter-Regelung gebe.