Baden Board produziert Karton aus Gras

Alte Fotos nicht nur vom Rebland Baden-Baden (cn) - Weihnachtszeit ist die Zeit der Überraschungen. Eine solche ist vor rund drei Jahren Michael Kiefer passiert. Er entdeckte auf einem Dachboden in einem alten Haus in Steinbach eine Kiste mit alten Fotos, die kürzlich ans Tageslicht gekommen sind (Foto: pr). » Weitersagen (cn) - Weihnachtszeit ist die Zeit der Überraschungen. Eine solche ist vor rund drei Jahren Michael Kiefer passiert. Er entdeckte auf einem Dachboden in einem alten Haus in Steinbach eine Kiste mit alten Fotos, die kürzlich ans Tageslicht gekommen sind (Foto: pr). » - Mehr