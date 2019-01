Kinder können künftig mit mehr Kameraden spielen

Bühl



Großer Druck auf kleinem Gremium Bühl (sie) - Die Pläne für ein Seniorenzentrum auf dem Areal des Klosters Neusatzeck stoßen auf Kritik. Das wurde bei einer Infoveranstaltung in der vergangenen Woche deutlich (Foto: sie). Großer Druck lastet jetzt auf dem Ortschaftsrat, der am 12. Februar über das Projekt entscheidet.