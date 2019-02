Dorfladen Reichental vor der Eröffnung

Gernsbach



Dorfladen vor der Gründung Gernsbach (red) - Die Initiativgruppe Dorfladen Reichental lädt heute um 19 Uhr zur Gründungsversammlung in die örtliche Turnhalle ein. Die Teilnehmer erhalten Infos über den aktuellen Stand der Umbaumaßnahmen am Gebäude sowie über Lieferanten und Wirtschaftsplanung (Foto: rag).