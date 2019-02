'Schwarmintelligenz' und ein Schnäppchen

Bühl

Bühl (jo) - Montage, Logistik und Einkauf von USM sind 2018 von Bühl nach Leipzig in eine neue europäische Logistik- und Montagezentrale integriert worden. Die Bühler Montagehalle, ein Kulturdenkmal, steht derzeit zum Großteil leer. Die Firmenleitung arbeitet an "neuen Ideen" (Foto: jo).

Rheinmünster

Rheinmünster (red) - Seit 22 Jahren richtet die Realschule Rheinmünster in Schwarzach Ende Januar eine Berufsinformationsbörse aus. In diesem Jahr vermeldete die Schule mit 70 Informationsständen und circa 60 Berufsfeldern einen neuen Aussteller-Rekord (Foto: Realschule).

Weisenbach

Weisenbach (red) - Einen Einblick in diverse Berufsfelder erhielten die Schüler der 8. und 9. Klasse der Johann-Belzer-Schule bei einem "Tag der Berufsorientierung". Acht Betriebe aus der Region stellten ihre Ausbildungsberufe und praktische Arbeiten der Firma vor (Foto: mme).