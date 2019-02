Villa Klemmerle öffnet ihre Pforten

Baden-Baden

Turgenjew und Pauline Viardot Baden-Baden (red) - Noch bis 3. März zeigt das Stadtmuseum seine Turgenjew-Ausstellung zum 200. Geburtstag des Dichters, der einige Jahre hier lebte. Wer mehr über seine Liebe zu der berühmten Sängerin Pauline Viardot erfahren will, der wird jetzt in einem neuen Buch fündig (Foto: Viering).

Durmersheim

Mauerwerk wird repariert Durmersheim (HH) - Ein Bauauftrag fürs Schwimmbad hat der Durmersheimer Gemeinderat vergeben. In dem Freibad hat sich auf einer der Liegeterrassen das Mauerwerk stark gewölbt (Foto: HH). Als Gründe wurden unter anderem Unterspülungen und Erddruck genannt.

Iffezheim

Kindergarten heißt "Storchennest" Iffezheim (mak) - Für eine Debatte im Iffezheimer Gremium sorgte am Montagabend die Namensgebung für den im Bau befindlichen Kindergarten im Weierweg. Am Ende konnte sich "Storchennest" gegen "Pfiffikus" mit neun zu vier Stimmen durchsetzen (Foto: Koch).

Gernsbach

Villa Luise: Deal geplatzt Gernsbach (stj) - Der Winterschlaf, in dem sich die Villa Luise seit etlichen Jahren befindet, dauert an: Der Verkauf des denkmalgeschützten Anwesens an der Friedrichstraße in Scheuern ist geplatzt. Das sagte Bernd Frank, Geschäftsführer der Immobilienfirma Stenner & Frank , dem BT (Foto: stj).