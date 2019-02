Wo sich die Bilder nicht mehr gleichen

Michael Wessel interessiert sich fast ebenso lange für die Geschichte Gaggenaus und hat als Heimatforscher mehrere Bücher veröffentlicht. Als ehemaliger Benzler gehört natürlich auch die Geschichte der Industrialisierung und die der dafür verantwortlichen Personen dazu. Nebenbei entdeckte er den Unimog als Hobby und gründete vor 25 Jahren den Unimog-Club Gaggenau mit derzeit weltweit rund 7 000 Mitgliedern. Slobo, wie er überall genannt wird, holte in den zurückliegenden zehn Jahren immer wieder seine alten Aufnahmen heraus, machte exakt seine ehemaligen Standorte ausfindig und fotografierte mit der möglichst gleichen Brennweite wie damals die aktuelle Ansicht. Diese beiden Aufnahmen stellte er in vergleichender Form unter dem Titel "Gaggenau im Wandel" auf einem sozialen Netzwerk ein. In den Kommentaren wird häufig nach Hintergründen zu den alten Aufnahmen gefragt. Die Beantwortung dieser Fragen übernahm irgendwann Michael Wessel - und es entstand eine kontinuierliche Zusammenarbeit.

So blieb es nicht aus, dass die beiden immer wieder aufgefordert wurden, öffentliche Vorträge zu veranstalten. Im Oktober des vergangenen Jahres zeigten beide in den Räumen des Fotoclubs 76 in der alten Schule in Ottenau erstmals 40 Bildpaare aus der Innenstadt. Es entwickelte sich eine muntere Gesprächsrunde, und da beide im Stadtteil Ottenau wohnen, wurden die vielen Wünsche nach mehr Impressionen aus dem am längsten eingemeindeten Ort angenommen.

Die erstmals am 9. Januar beim Seniorennachmittag gezeigten Bilder wurden jetzt noch einmal in den Fotoclubräumen gezeigt. Bereits vor Beginn mussten Gäste abgewiesen werden, da die Kapazitätsgrenze erreicht war. Eröffnet wurde der Vortrag mit einer Postkarte des Gasthauses "Zum goldenen Sternen" von 1900 aus dem Archiv von Michael Wessel. Selbstverständlich hat er auch eine sehr große Sammlung mit Heimatpostkarten. Es folgten Fotos längst nicht mehr vorhandener Gebäude und Slobos aktuelle, mit den darin ehemals und zum Teil heute noch etablierten Gaststätten "Rebstock", "Zum Strauß", "Linde" und "Adler". Dazu Bäckereien, Metzgereien, Lebensmittelgeschäfte, ein Schreibwarengeschäft und Frisöre.

Zwischenrufe aus dem Publikum förderten zum Teil neue Erkenntnisse zutage, und manch wehmütige Erinnerung tauchte wieder auf. Fotos des ersten Benzwerks als Nachfolger der Bergmannschen Hüttenwerke waren zu sehen. Dazu immer wieder die sich stetig ausbreitende Bebauung inklusive deren Veränderungen bis heute. Als Zugabe zeigte Wessel einige Personenfotos, die nach den Sachaufnahmen des aktuellen Vortrags den nächsten bestimmen werden. Dann gibt es, wie bereits jetzt festzustellen war, vermutlich noch viel mehr Geschichten aus den Reihen der Besucher. Ein Termin wird noch bekanntgegeben. Nach dem Vortrag bot Wessel noch sein zweites Buch über die Geschichte Ottenaus zum Sonderpreis von zehn Euro an. Den Erlös des Abends, zusammen mit dem aus dem Vortrag beim Seniorennachmittag in Höhe von 300 Euro, spendete er der Lebenshilfe.