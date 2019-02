Beiträge für aktive Musiker in der Diskussion

Tübingen

Facebook eine Woche mal anders Tübingen (red) - Wer in sozialen Netzwerken den Auftritten von Menschen folgt, erwartet meist eine bestimmte Haltung in deren Äußerungen. Der Tübinger OB Palmer und der Journalist Kazim wollen eine Woche lang ihre Accounts tauschen, um das zu durchbrechen (Symbolfoto: dpa).

Stuttgart

Grüne: Gestaffelte Kita-Beiträge Stuttgart (lsw) - Die Grünen in Baden-Württemberg wollen, dass sich die Kita-Gebühren künftig am Einkommen der Eltern orientieren. Das hat der Landesvorstand der Partei am Freitagabend entschieden Eine komplette Befreiung, wie es die SPD fordert, lehnt die Partei ab (Foto: dpa).

Achern

Arbeit hat sich verändert Achern (hei) - Ende 2015 lebten im Ortenaukreis 4 150 Asylbewerber in den Erstaufnahmeunterkünften (Foto: pr). Ende 2018 waren es noch 620. Im Lauf der Jahre hat sich auch in Achern die Arbeit mit den Flüchtlingen geändert. Das sagt der städtische Integrationsbeauftragte.

London

May hält sich im Amt London (red) - Nur einen Tag nach der krachenden Niederlage bei der Abstimmung über den Brexit-Deal hat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. 306 Abgeordnete votierten gegen sie, 325 für sie (Foto: dpa).