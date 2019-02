Vermehrt Wünsche nach Bebauung

Gaggenau

Rat verabschiedet Rekordhaushalt Gaggenau (uj) - Die Große Kreisstadt hat einiges vor in den nächsten Jahren. Größtes Projekt ist das Waldseebad. Aber auch in Erziehung, Bildung und Betreuung sowie in den Hochwasserschutz werden Millionenbeträge investiert. Enthalten sind diese Gelder im Doppelhaushalt (Foto: wiwa). » Weitersagen (uj) - Die Große Kreisstadt hat einiges vor in den nächsten Jahren. Größtes Projekt ist das Waldseebad. Aber auch in Erziehung, Bildung und Betreuung sowie in den Hochwasserschutz werden Millionenbeträge investiert. Enthalten sind diese Gelder im Doppelhaushalt (Foto: wiwa). » - Mehr

Bühl

Millionen für Breitbandausbau Bühl (gero) - Das Thema Digitalisierung ist bei der Stadtverwaltung nicht nur angekommen, es wird auch kräftig investiert. In den Jahren 2017 und 2018 verbaute der Eigenbetrieb Breitband 3,6 Millionen Euro in den Gewerbegebieten Süd und Nord sowie in Stadtteilen (Foto: Stadtwerke). » Weitersagen (gero) - Das Thema Digitalisierung ist bei der Stadtverwaltung nicht nur angekommen, es wird auch kräftig investiert. In den Jahren 2017 und 2018 verbaute der Eigenbetrieb Breitband 3,6 Millionen Euro in den Gewerbegebieten Süd und Nord sowie in Stadtteilen (Foto: Stadtwerke). » - Mehr

Bühl

Bisons: Wolochin muss gehen Bühl (win) - Bei den Bühler Bundesliga-Volleyballern geht nach acht Jahren eine Ära zu Ende: Wie die Bisons mitteilten, wird der auslaufende Vertrag mit Trainer Ruben Wolochin (Foto: toto) nicht über die laufende Saison hinaus verlängert. Nachfolger wird der Niederländer Johan Verstappen. » Weitersagen (win) - Bei den Bühler Bundesliga-Volleyballern geht nach acht Jahren eine Ära zu Ende: Wie die Bisons mitteilten, wird der auslaufende Vertrag mit Trainer Ruben Wolochin (Foto: toto) nicht über die laufende Saison hinaus verlängert. Nachfolger wird der Niederländer Johan Verstappen. » - Mehr