Vermehrt Wünsche nach Bebauung

Baden-Baden

Kaiser: "Auto nicht alleiniges Übel" Baden-Baden (hol) - Das Auto sei nicht das alleinige Übel bei der Feinstaubbelastung der Luft in der Kurstadt, sagt Bürgermeister Roland Kaiser. In einem Interview nimmt der Dezernent Stellung zur Auseinandersetzung um die Luftmessstation am Ebertplatz (Foto: Reith).

Gaggenau

Rat verabschiedet Rekordhaushalt Gaggenau (uj) - Die Große Kreisstadt hat einiges vor in den nächsten Jahren. Größtes Projekt ist das Waldseebad. Aber auch in Erziehung, Bildung und Betreuung sowie in den Hochwasserschutz werden Millionenbeträge investiert. Enthalten sind diese Gelder im Doppelhaushalt (Foto: wiwa).

Bühl

Millionen für Breitbandausbau Bühl (gero) - Das Thema Digitalisierung ist bei der Stadtverwaltung nicht nur angekommen, es wird auch kräftig investiert. In den Jahren 2017 und 2018 verbaute der Eigenbetrieb Breitband 3,6 Millionen Euro in den Gewerbegebieten Süd und Nord sowie in Stadtteilen (Foto: Stadtwerke).