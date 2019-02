Kalte Asche vernichtet noch mehr 'Asche'

Au am Rhein

FFH-Gebiet: Protest abgelehnt Au am Rhein (red) - Gegen gemeinschaftliche Vorgaben der EU können sich Gemeinden in Deutschland nicht auf das kommunale Selbstverwaltungsrecht berufen. Mit diesem Hinweis lehnte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe Proteste der Gemeinde Au am Rhein gegen FFH-Flächen ab.

Are

Ferstl hofft auf WM-Medaille Are (sid) - Nach seinem überraschenden Sieg beim Super-G in Kitzbühel gehört Josef Ferstl (Foto: dpa) auch bei der WM in Are zum Kreis der Medaillenanwärter. Die 24-stündige Anreise des Bayern nach Schweden verlief indes chaotisch. Dominik Paris aus Italien ist favorisiert.

Rastatt / Bühl

Straßenmeistereien im Dauereinsatz Rastatt/Bühl (red) - Der Winterdienst in der Region war in den vergangenen Wochen im Dauereinsatz. Nicht nur das Schneeräumen hat die Mitarbeiter gefordert. Auch die vorbereitenden Arbeiten forderten Kraft und Zeit. Koordiniert wird die Arbeit vom Landratsamt (Foto: Margull).